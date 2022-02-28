Подоляк: Первый раунд переговоров окончен, стороны едут в свои столицы

Первый раунд переговоров между Украиной и Россией, которая напала на нашу страну, окончен – стороны возвращаются в свои столицы.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Прямая речь Подоляка: "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых бело сегодня прекращение огня на территории Украины и боевых действий.

Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения".

Детали: Подоляк добавил, что сейчас стороны возвращаются в свои столицы для консультаций, "для того чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения".

Он также добавил, что стороны обговорили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, "на которых эти теми получат конкретную практику развития".

Такую же информацию озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Прямая речь Мединского: "Закончились переговоры, которые велись примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошились по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное – договорились продолжить переговорный процесс".

Детали: Следующая встреча, по его словам, состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

До того времени руководство делегаций должно проконсультироваться по всем переговорным позициям с руководством страны.

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