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Подоляк: Первый раунд переговоров окончен, стороны едут в свои столицы

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 18:34
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Первый раунд переговоров между Украиной и Россией, которая напала на нашу страну, окончен – стороны возвращаются в свои столицы.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Прямая речь Подоляка: "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых бело сегодня прекращение огня на территории Украины и боевых действий.

Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения".

Детали: Подоляк добавил, что сейчас стороны возвращаются в свои столицы для консультаций, "для того чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения".

Он также добавил, что стороны обговорили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, "на которых эти теми получат конкретную практику развития".

Такую же информацию озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Прямая речь Мединского: "Закончились переговоры, которые велись примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошились по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное – договорились продолжить переговорный процесс".  

Детали: Следующая встреча, по его словам, состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.  

До того времени руководство делегаций должно проконсультироваться по всем переговорным позициям с руководством страны.  

Предыстория:

  • 27 февраля Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
  • Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
  • Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".
  • Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.
  • В обеденное время 28 февраля переговоры стартовали. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.

Темы: РосcияУкраинавойна
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