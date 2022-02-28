Подоляк: Первый раунд переговоров окончен, стороны едут в свои столицы
Первый раунд переговоров между Украиной и Россией, которая напала на нашу страну, окончен – стороны возвращаются в свои столицы.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
Прямая речь Подоляка: "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых бело сегодня прекращение огня на территории Украины и боевых действий.
Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения".
Детали: Подоляк добавил, что сейчас стороны возвращаются в свои столицы для консультаций, "для того чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения".
Он также добавил, что стороны обговорили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, "на которых эти теми получат конкретную практику развития".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк: Перший раунд переговорів між Україною та Росією закінчено, сторони їдуть до своїх столиць pic.twitter.com/6mGySQ0fhP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
Такую же информацию озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Прямая речь Мединского: "Закончились переговоры, которые велись примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошились по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное – договорились продолжить переговорный процесс".
Детали: Следующая встреча, по его словам, состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.
До того времени руководство делегаций должно проконсультироваться по всем переговорным позициям с руководством страны.
Предыстория:
- 27 февраля Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
- Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
- Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".
- Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.
- В обеденное время 28 февраля переговоры стартовали. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.