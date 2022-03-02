Седьмой день войны. Под прицелом захватчика – мирные дома, мир изолирует Россию. ОНЛАЙН
Вот уже седьмой день на главной странице "Украинской правды" круглосуточно написано предложение:
"24 февраля в 5 утра Россия напала на Украину."
Это предложение и эта неделя определили жизнь и историю нашей страны.
Продолжается седьмой день открытой полномасштабной агрессии. Если в самом начале россияне атаковали военные базы, стратегические объекты, аэропорты, то затем, столкнувшись с мощным сопротивлением, захватчики начали наносить удары по гражданским. От их снарядов страдают мирные жители Киевской, Херсонской, Харьковской, Сумской и т.д.
В то же время, не прогибаясь перед агрессором и громко заявляя о его военных преступлениях, Украина заставляет весь цивилизованный мир наконец-то активно действовать. Российская элита, пропагандисты и бизнес попадают под все новые и новые санкции. Крупные корпорации уходят из страны. Ее жители остаются без привычных им сервисов и продукции.
В режиме реального времени рассказываем о событиях на фронте, в стране и за ее пределами.
Читайте также онлайн за предыдущие дни: Первый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый, Шестой.
Війна торкнеться всіх. І навіть тих росіян, яким здається, що це не їхня справа. З Росії вже почали виїжджати люди: побоюються політичних, соціальних та економічних наслідків, мобілізації чи репресій.
Новини з фронту за ніч
- Росіяни випустили ракету по Києву, її збила система протиповітряної оборони. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу. Внаслідок вибуху біля вокзалу пошкоджено тепломережу, також поранено чоловіка.
- Під час обстрілів Харкова російські загарбники пошкодили собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці.
- У Києві очевидці почули про щонайменше 4 вибухи.
- По Сумах вдарили ракетою. П’ятеро людей потрапили до лікарні.
- Опівночі російські окупанти здійснили авіаудари по Ізюму на Харківщині. Загинуло 8 цивільних людей.
🤝 Підтримка Зеленського в часи війни сягнула нечуваних для українських президентів розмірів. Згідно з опитуваннями, 93% українців підтримують діяльність Зеленського.
Остання соціологія до війни, у середині лютого 2022, давала йому 25,1% голосів як потенційному кандидату в президенти.
Нічний вибух у Києві потрапив до ефіру американського каналу CBS News.
Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx— Justine Redman (@redmanjustine) March 3, 2022
Доброго ранку 😊 Чого ще позбавили росіян через війну в Україні:
- Канада оголосила про нові санкції проти РФ – вони націлені на 10 ключових осіб з компаній "Роснефть" та "Газпром".
- Додаткові санкції проти Росії та Білорусі запроваджують також США. Вони стосуються, зокрема, оборонних підприємств.
- Німеччина конфіскувала 156-метрову суперяхту друга Путіна, мільярдера Алішера Усманова.
- Світовий Банк повідомив, що зупинив усі програми співпраці з Росією та Білоруссю через вторгнення в Україну.
- Бренд H&M зупиняє всі продажі в РФ.
- Японія заморожує активи 7 російських банків, які раніше відключили від системи SWIFT.
Тим часом російська влада вже готується до життя в нових ізольованих реаліях. Тамтешній уряд подав до Держдуми пакет законопроектів "про соціально-економічні заходи підтримки громадян та бізнесу в умовах санкцій". У ньому йдеться про спрощений порядок держзакупівель, обмеження на вивезення ліків, скасування перевірок бізнесу, індексацію пенсій та інше.
🙏 Більше мільйона людей підписали відкриту петицію до НАТО з проханням захистити Україну.
"Ми, люди всього світу, просимо країни-члени НАТО та дружні Україні країни закрити повітряний простір над Україною та ввести в Україну миротворчі війська, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ".
Звернення на сайті OpenPetition вважається підписаним, коли його підтримає мільйон людей. Наразі воно вже має 103% голосів.
"Українська правда" щоденно збирає і публікує малюнки дітей про війну. Це – своєрідна хроніка злочинів режиму Путіна.
|Майя, 12 років, Київ, бомбосховище
Повну підбірку за 2 березня дивіться тут: Їх прийшли денацифікувати. Як діти малюють війну
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Уже понад 835 тисяч біженців залишили Україну з 24 лютого.
Єврокомісія ініціювала підготовку допомоги для українців, що втікають з України. Вона передбачає тимчасовий притулок для біженців.
Журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко про мотивацію деяких держав під час голосування за резолюцію Генасамблеї ООН ⬇
"Життя переможе смерть, а світ – темряву"
Це цитата Зеленського з виступу в Єропарламенті. І вона – на обкладинці впливового американського тижневика TIME.
Українською!
Із синьо-жовтим прапором і підзаголовком: "Володимир Зеленський і герої України".
👨👧👦 2 дітей і 6 дорослих – загиблі від чергового обстрілу по цивільних.
Підступно – опівночі – окупант вдарив по Ізюму на Харківщині. Під обстріл потрапив приватний будинок, що зайнявся пожежею. Усі жертви – мирні мешканці.
Нагадування для окупанта:
"Для забезпечення поваги й захисту цивільного населення та цивільних об'єктів сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди розрізняти цивільне населення й комбатантів, а також цивільні й воєнні об'єкти та відповідно спрямовувати свої дії тільки проти воєнних об'єктів."
Стаття 48 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій
🇺🇦 Що відбувалось на фронті 2 березня
- Групи російських солдатів і офіцерів продовжують здаватись у полон.
- До тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільного населення.
- На Волині противник проводить демонстраційні дії вздовж кордону. Українські захисники ведуть за ним спостереження.
- На Київщині ЗСУ звільнили Макарів та закріпились у місті.
- Українська армія знешкодила десант, що намагався висадитись в районі Миколаєва.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду вже бачить ознаки злочинів Росії у війні проти України. Трибунал у Гаазі розпочав розслідування!
🔥 Ворожа техніка, розбита українською авіацією 2 березня:
- 3 літаки;
- 2 вертольоти окупантів;
- колони у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях.
У нашому небі працювали літаки Су-24м і Су-25.
⚡ Кияни чують вибухи. У місті повітряна тривога.
Окупант уже 6 днів безуспішно намагається атакувати столицю.
Співробітниця СММ ОБСЄ загинула під час російського обстрілу Харкова
Сьогодні Росія не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців, відправлених захоплювати Україну, з них близько 6 тисяч загинули – секретар РНБО Олексій Данілов.
🔥 CNN повідомляє, що США вже доставили в Україну 200 ракет Stinger. Раніше Україна вже отримувала такі ракети від Литви, Латвії та Естонії.
Маленький Марк з Києва розповідає журналістам про свій шлях евакуації й тата, якого залишили у столиці допомагати військовим.
Цивілізований світ продовжує дистанціюватися від Росії: популярний шведський бренд H&M Group тимчасово зупиняє всі продажі в РФ через її напад на Україну.
У Харкові, який найбільше з українських міст потерпає від обстрілів останні два дні, просять закрити небо над Україною.
Українці не лише народжують під час війни, а ще й одружуються🔥
На першому фото молодята розписуються на території охтирської військової частини, яку на днях страшно бомбили окупанти. На другому – менеджерка Суспільного Ангеліна Карякіна бере шлюб з начальником управління патрульної поліції Києва Юрієм Зозулею.
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Близько 40 дітей із Західноукраїнського спеціалізованого медцентру виїхали на лікування в Польщу.
Після повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи – за даними УП, йдеться про два ракетні удари!
Після обстрілу житлових кварталів українські військові більше не братимуть у полон російських артилеристів, – командування Сил спецоперацій ЗСУ.
Вислів "Київ – новий Берлін" у вонний час замінює "Український прапор – це новий чорний".
Передчуваючи санкції, російський олігарх Роман Абрамович, який вирішив продати футбольний клуб "Челсі", пообіцяв віддати всі виручені кошти на допомогу постраждалим від війни в Україні та на відновлення зруйнованої інфраструктури.
Втім, у заяві не уточнили, чи йдеться саме про українців.
Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь, Еритрея – єдині країни, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України". 141 держава ООН підтримала документ.
"Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому що текст максимально жорсткий", – зазначив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.
"Час перейти до тотального опору" – у ЗСУ розповіли, як боротися з окупантами:
- пропускайте колону з бронетехнікою, її зустріне українська армія
- створіть перешкоди на дорозі
- знищуйте або затримуйте тилову колону – вона піде за колоною з технікою. Вона не броньована та погано охороняється – везе паливо, боєкомплекти та продукти
- викорстовуйте мисливську зброю, "коктейлі Молотова" та всі доступні засоби.
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⚡Очевидці повідомляють про потужний вибух в районі київського залізничного вокзалу.
Другий бій під Крутами – за 104 роки після легендарного спротиву студентів більшовикам, які наступали на Київ!
Як повідомляє Тероборона ЗСУ, сьогодні в бою під Крутами росіяни втратили майже 200 своїх військових. Двома КАМАЗами після бою їх повезли у бік Сумщини.
Українська колажистка Аліна Пономаренко створила серію колажів із зображеннями знаменитостей і винахідників, які підтримали Україну.
Так Мадонна, Сара Джессіка Паркер та Ілон Маск, мабуть, уперше в житті приміряли український національний одяг🇺🇦
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Операція із захоплення України мала вкластись у 15 днів, з 20 лютого по 6 березня – документи російських військових, які отримали ЗСУ.
Мер Херсона Ігор Колихаєв розповів, про що домовився з окупантами, які зайшли в місто:
- у місто можна виїжджати лише вдень
- комендантська година діє з 20 до 6
- у місто заїжджають лише машини з продуктами, ліками і тд.
- комунальний транспорт знову почне працювати
- пішоходи ходять по одному-двоє, військових не провокують
- приватні авто їздять на мінімальній швидкості
"Поки так. Прапор над нами український. І щоб він залишився таким, цих вимог доведеться дотримуватися. Нічого іншого поки не можу запропонувати", – написав Колихаєв.
⚰Росія вперше за тиждень війни визнала, що має втрати на війні з Україною – але в 10 разів менші, ніж насправді.
У Міноборони РФ заявили, що в Україні загинули 498 військових, 1597 росіян отримали поранення.
🎾 Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нині грає на турнірі в Мексиці, пообіцяла перераховувати свої призові гроші на підтримку української армії.
Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії. Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози. pic.twitter.com/OyionzGZZF— DW українською (@dw_ukrainian) March 2, 2022
Що відбувається в тимчасово окупованих містах України – читайте історії, розказані "Українській правді" жителями Куп'янська, Нової Каховки, Таврійка та Бердянська. Маленькі спойлери:
- "Нам дуже образливо, коли кажуть, що ми зрадники Батьківщини, сепаратисти. Це не так. Ніхто не радий, що вони тут. Ніхто їх хлібом-сіллю не зустрічав", – Ліана, Куп'янськ.
- "Чому їх ніхто не зупинив? Я вам скажу так: на момент заходження на ГЕС, не в місто, а на ГЕС, у Новій Каховці був тільки я і мої люди. Усе. Це здивувало всіх мешканців – як таке могло статись? Зайти без жодного пострілу на Каховську ГЕС?", – мер Нової Каховки Володимир Коваленко.
- "У нас скрізь стоять блокпости – нікого ні впускають, ні випускають. Продукти вже… люди відкривають магазини на годину-дві, коли немає перестрілки. Ми зайчиками прибігли, хто міг, хто не міг, хто вдома перебивається", – Альона, Таврійськ.
Українські вчені просять міжнародну наукову спільноту заблокувати фінансування російської науки.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров оголосив нову мету так званої операції в Україні – визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи не будуть розгорнуті на її території.
🧨 На Сумщині байрактар влучив у російську самохідну артилерійську установку, яка обстрілювала населені пункти.
Покличте санітарів: Міністерство просвітлення Росії анонсувало відкритий урок "Захисники миру", де школярам розкажуть, чому "операція з визволення України є необхідністю".
Ось кому точно пощастило з укриттям, так це людям, які ховаються в одному з соборів УГКЦ. Більше фото шукайте тут.
Жителі Енергодару в Запорізькій області вийшли "зустрічати" окупанта величезною колоною людей та українськими прапорами
"Уже втретє Енергодар встає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що іх НЕ ПОТРІБНО рятувати. Що вони в СВОЇЙ країні, на своїй землі. Що Енергодар – це Україна!", – написав їхній міський голова Дмитро Орлов.
Слідом за світовими лідерами та зірками: люксовий бренд Balenciaga підтримав українців у війні проти російського окупанта👕
Бренд видалив у своєму Instagram всі пости, залишивши лише прапор України. У шапці профілю Balenciaga повідомили, що пожертвують кошти на гуманітарну допомогу.
Білоруси кібератакують свою залізницю, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення. Через це на вокзалах утворились черги.
⚡Євросоюз заборонив ввезення в Росію банкнот євро
Заборона вступає в дію з 12 березня. Фізичними та юридичними особами, а також організаціями та російськими державними органами не можна "продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в Росію, або направляти їх будь-якими, для використання на території Росії".
Це рішення суттєво обмежить приток валюти в РФ і може нанести сильного удару на курс рубля.
У Мелітополі Запорізької області тисячі людей вийшли на мітинг проти російської окупації. У місті ведуться бої.
"Наш народ вже наївся окупації", – лікарка Надія Дребот, яка вела фейсбук-стрім.
🇺🇦 Під захистом українського паспорта
Те, що шматок осколка застряг в паспорті, врятувало життя 16-річного хлопця у Маріуполі.
A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 2, 2022
📍Mariupol, Ukraine, 1 March 2022 pic.twitter.com/gIRyuHZKjI
У Сєвєродонецьку обстріляли дитячий садок: пошкоджено дах, перебито тепломережу.
Восьмеро дітей перебувають у підвалі.
🕯 За час війни в Україні загинули понад 2000 мирних громадян, не врахуючи захисників
Росія готує провокацію із території України.
Є кілька варіантів: розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі, завдання ракетних ударів по містах Білорусі, підрив НПЗ у Мозирі Гомельської області
Країни ЄС передумали і не надаватимуть Україні винищувачі попри попередні заяви
Український парламент навіть конкретизував скільки їх буде: 28 МіГ-29 із Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, а також 14 Су-25 із Болгарії.
- Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков пояснив, що в його країні не вистачає літаків у бойовій готовності та запчастин
- Представник Міністерства оборони Словаччини у вівторок повідомив: "Словаччина не надаватиме Україні винищувачі".
- Президент Польщі Анджей Дуда, у вівторок також сказав, що його країна "не збирається спрямовувати будь-які літаки в повітряний простір України", зазначивши, що "це призведе до військового втручання в конфлікт".
Президент Казахстану поговорив із Путіним: просить про компроміс з Україною
У той же час екс-глава Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв повідомив, що Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском Путіна і нададуть йому допомогу у війні проти України.
"Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент із цих Центрально-азіатських республік вивозиться до РФ для застосування його на війні"
Розбомбили "ну дуже стратегічний" об‘єкт - Лисичанський пивний завод.
🤡 Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам — СБУ
Піратство 21 століття.
Кораблі окупанта вимагають від цивільного судна "HELT" зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб могти прикриватися ним як живим щитом. В іншому випадку російські кораблі відкриють по судну вогонь.
⚡ Сім російських банків відключені від системи SWIFT.
Детально про те, що це означатиме для агресора: Відключення РФ від SWIFT: скільки заплатять росіяни за вторгнення в Україну
🔥 Історія одного бою від Генштабу
Вночі 1 березня на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між винищувачами: пара МіГ-29 з української сторони та пара російських Су-35С. ЗСУ працювало ракетами класу "повітря-повітря" та зенітними керованими ракетами комплексу С-300.
У бою, на жаль, українські захисники втратили один МіГ-29. Пілота наразі шукають.
Однак обидва винищувачі окупантів були знищені.
⚡Україна та її партнери беруться за багатства російської еліти, причетної до розв'язування війни.
Я утворила Task Force для виявлення, заморожування та конфіскації активів усіх російських осіб, причетних до скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Ми тісно співпрацюємо з країнами-партнерами, і всі арештовані активи будуть використані для відновлення країни.— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 2, 2022
Нарешті влада в Росії починає говорити про свої втрати, а не лише "перемоги". У кількох регіонах країни визнали загибель російських військових.
На Сумщині домовляються з росіянами: вони не вводять війська, українці не стріляють
Голова ОВА: про зміну влади мова не може йти. Введення військ не буде. Прапор український − на місці.
Основні повідомлення під час брифінгу радника голови ОП Олексія Арестовича щодо війни з Росією
- Наступ на Київ з північно-західної сторони російсько-окупаційним війським не вдається. На Чернігівському та Сумському напрямках зупинено просування ворога.
- У Харкові противник наносить удари по місту тяжкими реактивними системами залпового вогню. Є мета — психологічно зламати Харків.
- В зоні ООС одна з бригад атакувала російські сили у Горлівці, зараз там закріпляються. Можливо будуть розвивати наступ (останні 8 років Горлівка знаходиться під окупацією)
- У Маріуполі наразі спокійно, але можливі спроби противника атакувати передмістя
- У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної війни та повідомлень про те, ніби Херсон впав — це невірно. ЗСУ продовжують спротив і в місті і навколо міста
- Ворог вчора зробив спробу висунутися в бік Миколаєва, але у районі Баштановки він був підданий нищівному повітряному удару.
- Величезну колону противника знищено сьогодні поблизу Кривого Рогу
- Енергодар, Запроізька АЕС — противник зупинений на вході у місто, Україна попереджає про небезпеку бойових дій біля ядерних об'єктів
У Херсоні чоловік вийшов з українськими прапорами під стіни Херсонської ОДА, яку оточили російські танки.
Російські окупанти перед Херсонською ОДА pic.twitter.com/Nt7ifylYbZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2022
Російські окупанти окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
У Конотопі на Сумщині окупанти приїжджали "домовлятись" з місцевою владою – міський голова Артем Семеніхін "послав їх куди треба". Росіяни вимагали віддати місто під їхній контроль або ж наведуть на місто артилерію.
Тим часом жителі Конотопа скандували російській техніці "Ганьба!".
Зведена інформація від генштабу ЗСУ станом на 12:00
- На Волинському напрямку без активних дій.
- На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.
- На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, ЗСУ нанели ворогам значних втрат та зупинили їх.
- На Чорнобильському напрямку,були спроби наступати, але іх зупинили.
- На Житомирщині - намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.
- На Сіверському напрямку ворог поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
- На Чернігівському напрямку противник зупинений.
- На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.
- На Донецькому напрямку противник зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.
- На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.
- У Чорноморській операційній зоні відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.
Мабуть, чоловік думав, що прямує потягом на Москву 🤔
Пасажири Укрзалізниці спільно з залізничниками затримали диверсанта.
🤦♀️Його викрили через необачну спробу почати агітацію за "русский мир" та проти "бендерівців". Не зорієнтувавшись, пасажир робив це на Львівщині.
Знають, але мовчать..
Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін отримує інформацію про російські втрати на війні проти України, але Кремль не може повідомити про кількість втрат.
Українські військові не лише знищують російські війська, але й руйнують усталені стереотипи.
На відео, яке оприлюднила СБУ, поранений російський солдат зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від Українського народу.
Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. Коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи.
"Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна!"– запевняє українців дружина російського солдата.
Після ранкового обстрілу російськими військами Харкова рятувальники дістають з-під завалів людей.
На даний час 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 чол. особового складу. Роботи тривають.
Новий раунд переговорів:
Російська делегація прибуде на місце нового раунду переговорів 2 березня ближче до вечора і сподіватиметься, що представники України також приїдуть — пєсков.
Цей же ж, так званий прессекретар, заявив, що в Україні діє "велика кількість нацистських об’єднань, та їх треба позбутися"
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ, оскільки вимоги росіян залишаються незмінними.
Віктор Ющенко у своєму зверненні: "Росіяни, ви не "освободітелі" – ви чума і кати"
Український народ продовжує нищити російських окупантів, зупиняти танки голіруч та захоплювати трофеї:
Зі звернення Володимира Зеленського до євреїв:
"Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу – хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців"
Зведені воєнні дані станом на 11 годину:
- Російські окупаційні війська безперервно обстрілюють Маріуполь із різної зброї вже протягом 12 годин.
- У Миколаєві в районі Балівного висадився ворожий десант
- Військова техніка російської армії знову висунулась в бік Запорізької атомної електростанції
- В Ірпені під Києвом російські загарбники бомбардували атакували житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку.
- У Харкові російські загарбники завдали удару по будівлі обласного ГУ НП і СБУ.
- Українська розвідка повідомляє, що президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську. Кремль готує його до спецоперації.
🇺🇦 Мирні українці продовжують навіть без зброї чинит опір окупантам. Старобільськ, що на Луганщині. Місцеві натовпом і з українськими прапорами пішли назустріч російській техніці, блокуючи її рух.
Мешканці Старобільська (Луганщина) вийшли з українськими прапорами назустріч росіянам. Вигукуючи "Старобільськ – це Україна", вони натовпом блокують ворожу техніку. pic.twitter.com/UK27ecz7wd— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2022
⚡ Джерела УП кажуть переказують дані української розвідки. В Мінську наразі перебуває експрезидент-втікач Віктор Янукович. За одним із сценаріїв, Росія може спробувати оголосити його "президентом України".
Наслідки ракетних ударів в Ірпені, що на підступах до Києва.
Фото: Богдана Гайворонська
Вчора писали про відвойовану у росіян Горлівку, що на окупованій Донеччині.
За нашими даними ситуація наразі така. 95-та окрема десантно-штурмова бригада дійсно пішла в атаку, зайшла в місто, нанесла урон ворогу. Закріпитись українським військам поки не вдалось.
Що відбувається в Росії?
За даними "ОВД-Інфо", станом на ранок 2 березня через антивоєнні протести затримано близько 311 людей у 33 містах. Мітинги проходили, зокрема, в Москві, Санкт-Петербургзі, Уфі, Новосибірську, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Ярославлі, Іркутську, Челябинську та інших містах.
У Москві поліція затримала двох жінок та їхніх маленьких дітей, коли вони прийшли покласти квіти до посольства України, тримаючи плакати проти війни.
У тій же Москві завели кримінальну справу на водія машини з написами "Народ, вставай!" та "Это война".
З ранкового звернення Зеленського:
"Сім ночей ми майже не спимо. Або спимо, але дуже тривожно. Рідні мої, настане час, коли ми зможемо виспатися. Але це буде після війни. Після перемоги. У мирі, який нам потрібен. Який ми завжди цінували. І який ми ніколи не руйнували.
Я прошу всіх вас берегти своїх близьких. Берегти своїх побратимів. Я захоплююся вами! Увесь світ захоплюється вами. Від голівудських зірок до політиків. Сьогодні ви, українці, – символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі".
Втрати росіян на ранок 2 березня:
- особового складу – 5840 осіб;
- літаків – 30 одиниць;
- гелікоптерів – 31;
- танків ‒ до 211;
- бойових броньованих машин ‒ 862;
- артилерійських систем – 85;
- засоби протиповітряної оборони – 9;
- реактивні системи залпового вогню – 40;
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 60;
- безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 3;
- легкі швидкісні катери – 2;
- автомобільної техніки – 355.
Характер війни змінюється.
Міністр оборони Олексій Резніков:
"Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ.
У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини. Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.
Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії."
Очікуємо хороших новин від захисників 🤞
⚡ У Харкові окупанти поцілили в будівлі СБУ та МВС. Стався вибух. Горить дах у МВС і сусідні житлові будинки, куди також влучили постріли;
У Харкові пролунав вибух біля будівель головного управління Нацполіції та СБУ pic.twitter.com/oxst8oZ38G— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2022
🇺🇦 Як зустріли ранок 2 березня в різних областях
📍Житомир
Обстріляли авіабомбами приватні будинки. Хвилею зачепило лікарню і роддом. 10 приватних будинків зруйновано. 2 загинуло. 12 постраждало.
📍 Кіровоградщина
1 березня був обстріл військового аеродрома Канатове. Вночі та вранці кілька сирен.
📍 Волинь
Тихо, навіть без повітряних тривог.
📍 Херсон
По всьому місту військова техніка ворога.
📍 Запорізька область
Запоріжжя тихо. Область тримає оборону.
📍 Рівненщина
Спокійно.
📍 Вінничина
Тихо.
📍 Хмельницький
Спокійно.
📍 Черкаси
Все спокійно.
📍 Львівщина
Ніч минула спокійно.
📍 Чернігів
Вночі була повітряна тривога, позиційні бої на околицях.
📍 Суми
Вечер і ніч були складними. В районах – бої. Захисники знищили багато ворожої техніки. Наразі триває артобстріл.
📍 Полтава
Спокійно.
📍 Чернівці
Ніч минула тихо.
📍 Луганщина
У Сєвєродонецьку ніч пройшла спокійно. У Муратовому росіяни грабують місцевих, є жертви серед місцевих.
📍 Донеччина
Вкрай важка ситуація в Волновасі, в Маріуполі. Константинівку обстріляли трьому ракетам, є загиблі, кількість встановлюється. Мешканців регіону евакуюють.
📍Тернопіль
Все тихо.
📍Одеса
Відносно спокійно.
📍 Івано-Франківськ
Все тихо і спокійно.
📍Миколаївщина
Пройшла наступальна операція – розбита ворожа колона, за попередніми даними, кілька сотень одиниць техніки
📍 Дніпро
Вночі були сигнали тривоги.
📍 Харківщина
У Харкоків обстріли житлових кварталів тривали всю ніч. Літаками бомбардували позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Є загиблі та поранені.
📍 Київщина
У Білоцерківському районі ситуація контрольована. 1 березня у м. Біла Церква близько 22 години пролунало два вибухи, потерпілих немає.
Бориспільський район – ситуація контрольована. У Бучанскому районі критична ситуація в Бородянці. Є постраждалі люди, під завалами. В Гостомелі – періодичні постріли та бої.
📍 Закарпаття
Ніч минула спокійно. Багато людей продовжують залишати краіну. На кордоні черги.
📍 Львівщина
Ніч минула спокійно.
📍 Чернігів
Вночі була повітряна тривога, позиційні бої на околицях.
🤜🤛 Такі зараз часи, що поліцейські інструктують, як робити "коктейль Молотова", СБУ просить "ламати" сайти росіян, а безліч чиновників і державних органів пишуть нецензурною щирістю.
Єднання, спротив і навіть гумор воєнних часів від державних органів:
"Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків".
Російська політична еліта починає прокидатись? Депутати одного з округів Москви написали листа Володимиру Путіну. Вони закликають негайно вивести війська з України, оскільки агресія виллється в зубожіння всієї країни та призведе до інших негативних наслідків.
Росія несе на війні втрати, про які не воліє розповідати своєму населенню. Інформацію про вбитих і полонених росіянах можна знайти на цьому сайті та у цьому телеграм-каналі.
Зведення з фронту на 07:00
- Білорусь, будучи сателітом РФ, допомагає з розміщенням військ та озброєння, у подальшому може підтримати російських загарбників. Протягом останньої доби розвідка зафіксовала значну активність авіаційної техніки. Помітила рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі білоруських населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.
- За даними української армії, окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Також, не маючи змоги зламати опі ЗСУ і цивільного населення, росіяни перейшли до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів.
- На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ. У Житомирській області перебуває до трьох БТГр. На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
- На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.
- У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до морської десантної операції.
- Російська армія продовжує нести втрати. Під час боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було вбито командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.
- Одним із українськиї зенітних ракетних підрозділів знищено вертоліт та літак окупантів. Армія нанесла чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніки противника та інших цілях.
- Ворожі війська роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.
💪 Президент США Джо Байден про хоробрість українців:
"6 днів тому президент Росії Володимир Путін хотів похитнути засади цивілізованого світу.
Він думав, що світ прогнеться під його вимоги. Але він прорахувався. Він думав, що захопить Україну, і світ з цим погодиться.
Але він зустрів те, на що не сподівався: це український народ.
Ця хоробрість, рішучість (українського народу – ред.) справді є надихаючими для світу. Пенсіонери, вчителі перетворюються на військових для того, щоб захистити свою Вітчизну. І цим, як сказав Володимир Зеленський Єврпарламенту, "ми переможемо темряву".
Доброго ранку з хорошими новинами 😊 Хто ще закрив свої двері для росіян?
- Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, включаючи заборону відвідання портів російським кораблям.
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Американський авіаційний гігант Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній.
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Фінансова компанія Аmerican Еxpress не співпрацюватиме з російськими банками, які потрапили під санкції.
- Вирішено, які банки відключають від міжнародної системи платежів SWIFT: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.РФ.
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Нафтова компанія Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу на території агресора.
Російські пропагандистські ЗМІ тим часом розповідають своїм громадянам, що життя під санкціями існує. І що гірше від них буде лише Європі. ⬇
Українці не лише народжують під час війни, а ще й одружуються🔥
На першому фото молодята розписуються на території охтирської військової частини, яку на днях страшно бомбили окупанти. На другому – менеджерка Суспільного Ангеліна Карякіна бере шлюб з начальником управління патрульної поліції Києва Юрієм Зозулею.
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Путін намагається і далі лякати світ м'язами своєї армії.
Чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції. Обійшлось без загострень, порушення було недовгим. Шведська авіація швидко піднялась за тривогою і задокументувала дії Росії.