Седьмой день войны. Под прицелом захватчика – мирные дома, мир изолирует Россию. ОНЛАЙН

Вот уже седьмой день на главной странице "Украинской правды" круглосуточно написано предложение:

"24 февраля в 5 утра Россия напала на Украину."

Это предложение и эта неделя определили жизнь и историю нашей страны.

Продолжается седьмой день открытой полномасштабной агрессии. Если в самом начале россияне атаковали военные базы, стратегические объекты, аэропорты, то затем, столкнувшись с мощным сопротивлением, захватчики начали наносить удары по гражданским. От их снарядов страдают мирные жители Киевской, Херсонской, Харьковской, Сумской и т.д.

В то же время, не прогибаясь перед агрессором и громко заявляя о его военных преступлениях, Украина заставляет весь цивилизованный мир наконец-то активно действовать. Российская элита, пропагандисты и бизнес попадают под все новые и новые санкции. Крупные корпорации уходят из страны. Ее жители остаются без привычных им сервисов и продукции.

В режиме реального времени рассказываем о событиях на фронте, в стране и за ее пределами.

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