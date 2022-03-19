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Из-под завалов казармы в Николаеве извлечено не менее 50 тел погибших, достали и живого - СМИ

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 18:54
Из-под завалов казармы в Николаеве извлечено не менее 50 тел погибших, достали и живого - СМИ

Из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, извлечены не менее 50 тел погибших.

Источник: BBC и AFP

Детали: "По меньшей мере, 50 тел найдено, но мы не знаем, сколько еще находится под завалами", - сказал агентству AFP 22-летний сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

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По его словам, в пятницу на базе спали "не менее 200" солдат, когда ударили ракеты.

Источник сообщил BBC, что, по меньшей мере, 57 человек находятся на лечении в трех отдельных больницах.

В то же время "Нью-Йорк Таймз" сообщает, что в субботу из-под завалов этой казармы спасли украинского военного. Человек 30 часов пролежал под завалами.

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Темы: Николаев
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