Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия
Идет четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира.
Источник: советник главы Офиса президента Украины и переговорщик с Россией Михаил Подоляк в Twitter
Детали: Переговоры начались ориентировочно в 10.30 по киевскому времени и проходят в формате видеосвязи.
Подоляк перед началом переговоров обнародовал видеокомментарий с Банковой.
Прямая речь: "Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся донести до них наконец. 19-й день войны – это 19 дней великого подвига страны.
Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях и политических урегулированиях".
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Обновление: Уже во время переговоров в 12:09 Подоляк уточнил, что у сторон есть разногласия, но общение продолжается.
"Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет", – прокомментировал он.
"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – добавил Подоляк.
Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Предыстория:
- Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, хотя гибридную войну РФ ведет уже 8 лет.
- С тех пор состоялось три раунда переговоров украинской и российской делегаций – последняя встреча была 7 марта. После этого стороны продолжили консультации в онлайн-формате.
- 13 марта участник переговоров от Украины Михаил Подоляк анонсировал следующую встречу на 14-15 марта, а в Кремле сообщили, что переговоры пройдут 14 марта в формате видеосвязи.
- Глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявлял о "существенном прогрессе" и выражал ожидание, что он может перерасти в подписание документов в ближайшие дни.