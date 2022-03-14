Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия

Идет четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира.

Источник: советник главы Офиса президента Украины и переговорщик с Россией Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Переговоры начались ориентировочно в 10.30 по киевскому времени и проходят в формате видеосвязи.

Подоляк перед началом переговоров обнародовал видеокомментарий с Банковой.

Прямая речь: "Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся донести до них наконец. 19-й день войны – это 19 дней великого подвига страны.

Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях и политических урегулированиях".

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка" — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Обновление: Уже во время переговоров в 12:09 Подоляк уточнил, что у сторон есть разногласия, но общение продолжается.

"Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет", – прокомментировал он.

"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – добавил Подоляк.

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

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