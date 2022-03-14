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Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия

Елена РощинаПонедельник, 14 марта 2022, 10:14
Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия
Фото с переговоров Михаила Подоляка

Идет четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира.

Источник: советник главы Офиса президента Украины и переговорщик с Россией Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Переговоры начались ориентировочно в 10.30 по киевскому времени и проходят в формате видеосвязи.

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Подоляк перед началом переговоров обнародовал видеокомментарий с Банковой.

Прямая речь: "Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся донести до них наконец. 19-й день войны – это 19 дней великого подвига страны.

Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях и политических урегулированиях".

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Обновление: Уже во время переговоров в 12:09 Подоляк уточнил, что у сторон есть разногласия, но общение продолжается.

"Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет", – прокомментировал он.

"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – добавил Подоляк.

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, хотя гибридную войну РФ ведет уже 8 лет.
  • С тех пор состоялось три раунда переговоров украинской и российской делегаций – последняя встреча была 7 марта. После этого стороны продолжили консультации в онлайн-формате.
  • 13 марта участник переговоров от Украины Михаил Подоляк анонсировал следующую встречу на 14-15 марта, а в Кремле сообщили, что переговоры пройдут 14 марта в формате видеосвязи.
  • Глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявлял о "существенном прогрессе" и выражал ожидание, что он может перерасти в подписание документов в ближайшие дни.

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Темы: войнаРосcияУкраинаОфис президента
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