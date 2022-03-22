Требуем от МККК и ООН помочь освободить захваченных РФ водителей и спасателей – Верещук

Украина требует от Международного комитета Красного Креста и ООН помочь освободить захваченных россиянами в городе Мангуш в Донецкой области водителей эвакуационной колонны и представителей ГСЧС.

Источник: Верещук на брифинге

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Прямая речь: "11 автобусов и 2 машины государственной службы чрезвычайных ситуаций были захвачены на российском блокпосте на въезде в Мангуш и отведены в неизвестном направлении.

По состоянию на 21:15, нам неизвестна судьба 11 водителей и 4 представителей ГСЧС.

Мы срочно требуем от Международного комитета Красного Креста, от ООН, которые должны обеспечивать и гарантировать, что на гуманитарных коридорах не будут происходить захваты представителей ГСЧС, тех, кто заявлен в колоннах, срочно сделать все, чтобы наши люди были немедленно освобождены".

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Что предшествовало: Ранее Верещук сообщила, что представители так называемой "ДНР" захватили эвакуационную колонну с работниками ГСЧС на согласованном маршруте возле Мангуша под Мариуполем.