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Из-за ракетного удара в Харькове погибли 7 человек, более 20 ранены

Денис КарловскийВторник, 1 марта 2022, 18:48
Из-за ракетного удара в Харькове погибли 7 человек, более 20 ранены

В результате ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова погибли 7 человек, еще 24 получили ранения, в том числе 1 ребенок.

Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Российский враг беспощадно уничтожает мирное население Харьковщины!

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Сегодня снаряды попадали в жилые массивы, в центр города, в больницу, в университет. Мирные люди шли в аптеки и продуктовые магазины. Обстрел ракетами и залповым огнем – это военное преступление!

Пострадали Северная Салтовка, Новая Бавария, центр города…

Из-за обстрела здания Харьковской ОГА погибли 7 человек, пострадали 24 человека, среди них – ребенок. Это только предварительные данные".

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Детали: Синегубов сказал, что количество жертв авиаудара по жилой многоэтажке на Ново-Баварском проспекте сейчас уточняется. Ранее было известно по крайней мере, о 8 погибших.

По его словам, дом был уничтожен, и многие остаются под завалами.

Глава военной администрации Харьковской области отметил, что обстрелы из артиллерии и авиации гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.

Предыстория: 

  • Ранним утром 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попав в центральную площадь Свободу и серьезно разрушив здание Харьковской облгосадминистрации. Затем российские захватчики обстреляли больницу: количество жертв неизвестно.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел и сказал, что Россия теперь может официально считаться государством-террористом.
  • Днем 1 марта украинским защитникам удалось сбить российский бомбардировщик, уничтоживший жилой дом на Ново-Баварском проспекте.
  • 28 февраля российские оккупанты осуществили обстрел жилых кварталов Харькова из РСЗО "Град", обладающих высоким летальным действием. По меньшей мере, одна женщина погибла, одной оторвало ноги, еще десяток мирных жителей ранены.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что над военными преступниками российской армии будет проведен международный трибунал за обстрел гражданской инфраструктуры Харькова.

Темы: ХарьковРосcиявойнабоевые действия
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