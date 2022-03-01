Из-за ракетного удара в Харькове погибли 7 человек, более 20 ранены
В результате ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова погибли 7 человек, еще 24 получили ранения, в том числе 1 ребенок.
Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Российский враг беспощадно уничтожает мирное население Харьковщины!
Сегодня снаряды попадали в жилые массивы, в центр города, в больницу, в университет. Мирные люди шли в аптеки и продуктовые магазины. Обстрел ракетами и залповым огнем – это военное преступление!
Пострадали Северная Салтовка, Новая Бавария, центр города…
Из-за обстрела здания Харьковской ОГА погибли 7 человек, пострадали 24 человека, среди них – ребенок. Это только предварительные данные".
Детали: Синегубов сказал, что количество жертв авиаудара по жилой многоэтажке на Ново-Баварском проспекте сейчас уточняется. Ранее было известно по крайней мере, о 8 погибших.
По его словам, дом был уничтожен, и многие остаются под завалами.
Глава военной администрации Харьковской области отметил, что обстрелы из артиллерии и авиации гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.
Предыстория:
- Ранним утром 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попав в центральную площадь Свободу и серьезно разрушив здание Харьковской облгосадминистрации. Затем российские захватчики обстреляли больницу: количество жертв неизвестно.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел и сказал, что Россия теперь может официально считаться государством-террористом.
- Днем 1 марта украинским защитникам удалось сбить российский бомбардировщик, уничтоживший жилой дом на Ново-Баварском проспекте.
- 28 февраля российские оккупанты осуществили обстрел жилых кварталов Харькова из РСЗО "Град", обладающих высоким летальным действием. По меньшей мере, одна женщина погибла, одной оторвало ноги, еще десяток мирных жителей ранены.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что над военными преступниками российской армии будет проведен международный трибунал за обстрел гражданской инфраструктуры Харькова.