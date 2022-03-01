Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за ракетного удара в Харькове погибли 7 человек, более 20 ранены

Денис КарловскийВторник, 1 марта 2022, 19:48

В результате ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова погибли 7 человек, еще 24 получили ранения, в том числе 1 ребенок.

Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Российский враг беспощадно уничтожает мирное население Харьковщины!

Сегодня снаряды попадали в жилые массивы, в центр города, в больницу, в университет. Мирные люди шли в аптеки и продуктовые магазины. Обстрел ракетами и залповым огнем – это военное преступление!

Пострадали Северная Салтовка, Новая Бавария, центр города…

Из-за обстрела здания Харьковской ОГА погибли 7 человек, пострадали 24 человека, среди них – ребенок. Это только предварительные данные".

Детали: Синегубов сказал, что количество жертв авиаудара по жилой многоэтажке на Ново-Баварском проспекте сейчас уточняется. Ранее было известно по крайней мере, о 8 погибших.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

По его словам, дом был уничтожен, и многие остаются под завалами.

Глава военной администрации Харьковской области отметил, что обстрелы из артиллерии и авиации гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.

Предыстория: 

  • Ранним утром 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попав в центральную площадь Свободу и серьезно разрушив здание Харьковской облгосадминистрации. Затем российские захватчики обстреляли больницу: количество жертв неизвестно.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел и сказал, что Россия теперь может официально считаться государством-террористом.
  • Днем 1 марта украинским защитникам удалось сбить российский бомбардировщик, уничтоживший жилой дом на Ново-Баварском проспекте.
  • 28 февраля российские оккупанты осуществили обстрел жилых кварталов Харькова из РСЗО "Град", обладающих высоким летальным действием. По меньшей мере, одна женщина погибла, одной оторвало ноги, еще десяток мирных жителей ранены.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что над военными преступниками российской армии будет проведен международный трибунал за обстрел гражданской инфраструктуры Харькова.

Темы: ХарьковРосcиявойнабоевые действия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Противодействие Путину: Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов

Путин просчитался с Украиной, это чревато потерей власти – Bloomberg

Visa и Mastercard полностью выходят из РФ

В Дерипаске могут национализировать карьер кварцитов в Глухове

Мариуполь в блокаде: враг фактически взял в плен 400 тысяч украинцев

фотоВо Львове "эвакуировали" Христа из Армянского собора

Все новости...
Харьков
Оккупанты нанесли авиаудар по заводу в Харькове
В Харькове сбили самолет, бомбивший город
В Харькове русские бомбили больницу
Последние новости
07:33
Противник деморализован – Генштаб
07:16
Россиянам не удался прорыв из Балаклеи на Днепропетровщину – советник главы МВД
07:03
Граждане США должны немедленно уехать из России – Госдеп
06:57
CNN: США и Польша обсуждают, как передать Украине истребители
06:30
"Врачи без границ": Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая
06:27
Оккупанты создали "живой щит" из мирного населения возле своей ЗРС С-300 в Сумской области
05:54
Три тысячи американских ветеранов будут воевать за Украину
05:37
Россия приказала хоронить своих военных в братских могилах, чтобы скрыть потери в Украине
05:12
Люди во всем мире требуют прекратить нападение России на Украину – Блинкен
05:09
Путин приказал составить список недружественных стран
Все новости...