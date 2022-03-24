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Суркисы отрицают, что вывозили через границу наличные

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 22:37
Игорь Суркис, фото ФК "Динамо"

Бизнесмен Игорь Суркис заявляет, что информация о вывозе за пределы Украины им, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи наличных денег не соответствует действительности.

Источник: комментарий Суркиса

Дословно: "Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью".

Детали: Отмечается, что, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения ложной информации.

В комментарии говорится, что эта информация "является не только ложной, но и оскорбительной, учитывая достойную гражданскую позицию, которую занимает семья Суркис".

Предыстория:

  • Как сообщала УП, Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию с семьями на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. По данным "Украинской правды", они выехали через пункт "Вилок" на Закарпатье без декларирования наличности на украинской таможне, а на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные в 17,6 миллионов долларов.
  • В авто нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса сидели двое его внуков, военнообязанных (20 и 28 лет).
  • Пересечение границы Суркисами регистрировал тот же наряд пограничников и таможенников, который оформлял пересечение границы Анастасией Котвицкой – супругой соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла вывезти в чемоданах более 30 миллионов долларов налички без декларирования.
  • Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.

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Темы: Суркис
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