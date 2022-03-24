Суркисы отрицают, что вывозили через границу наличные
Бизнесмен Игорь Суркис заявляет, что информация о вывозе за пределы Украины им, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи наличных денег не соответствует действительности.
Источник: комментарий Суркиса
Дословно: "Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью".
Детали: Отмечается, что, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения ложной информации.
В комментарии говорится, что эта информация "является не только ложной, но и оскорбительной, учитывая достойную гражданскую позицию, которую занимает семья Суркис".
Предыстория:
- Как сообщала УП, Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию с семьями на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. По данным "Украинской правды", они выехали через пункт "Вилок" на Закарпатье без декларирования наличности на украинской таможне, а на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные в 17,6 миллионов долларов.
- В авто нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса сидели двое его внуков, военнообязанных (20 и 28 лет).
- Пересечение границы Суркисами регистрировал тот же наряд пограничников и таможенников, который оформлял пересечение границы Анастасией Котвицкой – супругой соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла вывезти в чемоданах более 30 миллионов долларов налички без декларирования.
- Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.
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