Бизнесмен Игорь Суркис заявляет, что информация о вывозе за пределы Украины им, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи наличных денег не соответствует действительности, и публикует соответствующие документы.

Источник: заявление пресс-службы Игоря Суркиса

Дословно: "Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью".

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Детали: В пресс-службе заявили, что украинскими и венгерскими юристами семьи Суркис получен официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи были лживыми.

"26 февраля 2022 года в 22.40 вы явились для въезда на пункте пересечения "Тисабек". При обработке вашего въезда не было сделано никакой декларации от вашего или от имени других пассажиров по перевозке наличных денег стоимостью 10 000 евро или больше. Вы оставили пункт пересечения границы после въезда", - говорится в ответе налогового и таможенного органа Венгрии Игорю и Григорию Суркисам.

В то же время в опровержении Игоря Суркиса ничего не говорится о двух внуках нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса, которые являются военнообязанными (20 и 28 лет) и, по данным журналистов, выехали вместе с ним.

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