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Суркисы показали документы о том, что не вывозили через границу наличные

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 21:37
Суркисы показали документы о том, что не вывозили через границу наличные
Игорь Суркис, фото ФК "Динамо"

Бизнесмен Игорь Суркис заявляет, что информация о вывозе за пределы Украины им, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи наличных денег не соответствует действительности, и публикует соответствующие документы.

Источник: заявление пресс-службы Игоря Суркиса

Дословно: "Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью".

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Детали: В пресс-службе заявили, что украинскими и венгерскими юристами семьи Суркис получен официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи были лживыми.

"26 февраля 2022 года в 22.40 вы явились для въезда на пункте пересечения "Тисабек". При обработке вашего въезда не было сделано никакой декларации от вашего или от имени других пассажиров по перевозке наличных денег стоимостью 10 000 евро или больше. Вы оставили пункт пересечения границы после въезда", - говорится в ответе налогового и таможенного органа Венгрии Игорю и Григорию Суркисам.

 

В то же время в опровержении Игоря Суркиса ничего не говорится о двух внуках нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса, которые являются военнообязанными (20 и 28 лет) и, по данным журналистов, выехали вместе с ним.

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Предыстория:

  • Как сообщала УП, Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию с семьями на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. По данным "Украинской правды", они выехали через пункт "Вилок" на Закарпатье без декларирования наличности на украинской таможне, а на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные в 17,6 миллионов долларов.
  • В авто нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса сидели двое его внуков, военнообязанных (20 и 28 лет).
  • Пересечение границы Суркисами регистрировал тот же наряд пограничников и таможенников, который оформлял пересечение границы Анастасией Котвицкой – супругой соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла вывезти в чемоданах более 30 миллионов долларов налички без декларирования.
  • Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.

Темы: Суркис
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