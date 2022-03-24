Бизнесмен Игорь Суркис заявляет, что информация о вывозе за пределы Украины им, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи наличных денег не соответствует действительности.

Источник: комментарий Суркиса

Дословно: "Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью".

Детали: Отмечается, что, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения ложной информации.

В комментарии говорится, что эта информация "является не только ложной, но и оскорбительной, учитывая достойную гражданскую позицию, которую занимает семья Суркис".

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