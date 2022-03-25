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Украина и Россия на переговорах близки к компромиссу в 4 пунктах из 6 – Эрдоган

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 14:28
Украина и Россия на переговорах близки к компромиссу в 4 пунктах из 6 – Эрдоган
президент турции реджеп тайип эрдоган. фото: getty images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.

Источник: турецкое государственное издание "Анадолу" со ссылкой на комментарий Эрдогана

Прямая речь Эрдогана: "Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа

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Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет".

Детали: По словам турецкого президента, существует определенное согласие Украины на уступки касательно "демилитаризации" как третьего пункта. В то же время он добавил, что речь не идет о полном разоружении Украины.

Далее, четвертый пункт касается коллективной безопасности, где, по словам Эрдогана, Украина проявила положительный подход.

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Однако Эрдоган заявил, что Украина не обсуждает пятый и шестой пункты требований россиян, а именно признание российской оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Турецкий президент сказал, что Зеленский якобы готов провести референдум по статусу Донбасса. Он также подверг критике западных лидеров за недостаточную решимость в осуждении российской оккупации Крыма в 2014 году.

Представители турецких властей, включительно с Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находяться в тесном контакте как с Украиной, так и с РФ, и пытаются выступать в посреднической роли ради установления мира в стране.

Обновлено 17:15: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии "Украинской правде" заверил, что Украина не давала согласия на выполнение каких-либо требований россиян. Он поблагодарил турецкую сторону за содействие и усилия по мирному урегулированию, но сказал, что процесс переговоров тяжелый и еще не завершен, а Украина настаивает на полном прекращении огня перед дальнейшими шагами.

Почему это важно: О наличии шести пунктов россиян к украинской стороне сообщают в подавляющем большинстве случаев российские и турецкие СМИ. Кроме того, именно российские пропагандистские ресурсы, как правило, публиковали статьи о якобы согласии Украины идти на уступки по этим пунктам. Тогда как западным изданиям сообщали их источники лишь о возможной готовности Украины отказаться от перспективы членства в НАТО.

Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается сохранять партнерские отношения с Россией для уравновешивания интересов безопасности в Черном море и Кавкахе, прежде всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Предыстория:

  • После встречи глав стран-членов НАТО в Брюсселе, Эрдоган заявил, что позвонит по телефону Зеленскому, а затем Путину.
  • 19 марта советник Эрдогана Ибрагим Калин озвучил шесть требований россиян к Украине и сказал, что Путин не хочет проводить личные переговоры с Зеленским.
  • Перед этим спикер Кремля Дмитрий Песков, после телефонного разговора Путина с Эрдоганом, заверил, что Россия не против личных переговоров Зеленского с Путиным.
  • 17 марта Эрдоган провел очередной телефонный разговор с Путиным, в котором попросил его содействовать достижению режима прекращения огня.
  • 10 марта по инициативе Турции в Анталии прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Украины и Турции. Однако прогресса по поводу перемирия в результате переговоров достичь не удалось.

Темы: ЭрдоганпереговорыПутинЗеленский
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