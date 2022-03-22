Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа

Бой между Усиком и Джошуа 25 сентября в Лондоне. фото: getty images

Украинскому боксеру и чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику согласовали участие в бою с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Источник: спортивный обозреватель Майк Коппинджер

Прямая речь Коппинджера: "Александр Усик получил разрешение от министра спорта Украины покинуть страну во время войны и начнет тренировочные сборы к летнему матчу-реваншу с Энтони Джошуа в объединительном поединке в супертяжелом весе, сообщают источники ESPN".

Детали: Усик приступит к тренировочному сбору за пределами Украины.

Ранее промоутеры Джошуа говорили о июне как возможной дате проведения поединка.

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