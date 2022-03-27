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Славутич: 3 защитника погибли, еще 2 гражданских ранены

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 13:57
Фото с Facebook Славутического городского совета

В городе-спутнике ЧАЭС Славутиче в результате наступления российских захватчиков погибли три защитника, еще два мирных жителя получили ранения во время митинга против оккупантов.

Источник: городской голова оккупированного Славутича Юрий Фомичев в эфире национального телемарафона

Прямая речь Фомичева: "У нас есть погибшие во время военных действий – это два человека. И парень из терробороны на блокпосту погиб в первый день (вторжения россиян – ред.). От тяжелых ранений он умер в больнице. Таковы потери Славутича".

Детали: Фомичев добавил, что также есть пострадавшие – два человека получили ранения на митинге, когда оккупанты бросили в них светошумовую гранату.

В частности, один мужчина, по словам мэра, в "очень тяжелом состоянии". За его жизнь борются врачи.

Предыстория: 

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Темы: Славутичвойнажертвы
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