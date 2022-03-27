Славутич: 3 защитника погибли, еще 2 гражданских ранены
В городе-спутнике ЧАЭС Славутиче в результате наступления российских захватчиков погибли три защитника, еще два мирных жителя получили ранения во время митинга против оккупантов.
Источник: городской голова оккупированного Славутича Юрий Фомичев в эфире национального телемарафона
Прямая речь Фомичева: "У нас есть погибшие во время военных действий – это два человека. И парень из терробороны на блокпосту погиб в первый день (вторжения россиян – ред.). От тяжелых ранений он умер в больнице. Таковы потери Славутича".
Детали: Фомичев добавил, что также есть пострадавшие – два человека получили ранения на митинге, когда оккупанты бросили в них светошумовую гранату.
В частности, один мужчина, по словам мэра, в "очень тяжелом состоянии". За его жизнь борются врачи.
Предыстория:
- 24 февраля, в первый день полномасштабной войны России против Украины, российские войска заняли Чернобыльскую АЭС.
- 18 марта председатель Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что город Славутич находится в полной изоляции, там не хватает продуктов питания и лекарств.
- 23 марта мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что россияне обстреляли блокпост в Славутиче. По его словам, выдвижения противника в сторону города не произошло, но все понимают, что "он рядом". Фомичев также добавил, что город заблокирован и выехать из него невозможно.
- 26 марта российские войска вошли в Славутич – и город оказался в фактической оккупации. Местные жители вышли на митинг, оккупанты открыли огонь, мэр вынужден был поговорить с оккупантами.