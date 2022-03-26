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Российские оккупанты вторглись в Славутич, стреляли на митинге и похитили мэра, позже его отпустили

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 09:50
Фото Славутического горсовета с Facebook

Российские военные 26 марта вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич, похитили мэра, а у людей, вышедших на мирную акцию, бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух.

Обновлено: Позже местные жители сообщили УП, что один житель Славутича получил ранение во время митинга, также есть раненные среди территориальной обороны, но мэра города оккупанты отпустили.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь Павлюка: "Российские оккупанты вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу. По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками".

Детали: Павлюк добавил, что городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Также глава КОВА сообщил, что российские захватчики открыли огонь в воздух на площади, где жители вышли на мирный протест, и бросали светошумовые гранаты в толпу.

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Безоружные люди идут прямо на вражеские БТР и на вооруженных оккупатов, очередями стреляющих в воздух, и кричат "Домой!", "Вас здесь не ждали".

Глава КОВА подчеркнул, что, несмотря на выстрелы и гранаты, жители не расходятся – наоборот, их становится больше. Люди двинулись в сторону больницы, которую захватили оккупанты.

Что было раньше: Утром 26 марта жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади, развернули большой государственный флаг и скандировали "Славутич – это Украина", "Слава Украине".

Предыстория: 

  • 18 марта председатель Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что город Славутич находится в полной изоляции, там не хватает продуктов питания и лекарств.
  • 23 марта мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что россияне обстреляли блокпост в Славутиче. По его словам, выдвижения противника в сторону города не произошло, но все понимают, что "он рядом".
  • Фомичев также добавил, что город заблокирован и выехать из него невозможно.

Темы: Киевская областьРосcиявойнаСлавутич
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