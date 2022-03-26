Российские оккупанты вторглись в Славутич, стреляли на митинге и похитили мэра, позже его отпустили

Российские военные 26 марта вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич, похитили мэра, а у людей, вышедших на мирную акцию, бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух.

Обновлено: Позже местные жители сообщили УП, что один житель Славутича получил ранение во время митинга, также есть раненные среди территориальной обороны, но мэра города оккупанты отпустили.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram

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Прямая речь Павлюка: "Российские оккупанты вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу. По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками".

Детали: Павлюк добавил, что городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Также глава КОВА сообщил, что российские захватчики открыли огонь в воздух на площади, где жители вышли на мирный протест, и бросали светошумовые гранаты в толпу.

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Безоружные люди идут прямо на вражеские БТР и на вооруженных оккупатов, очередями стреляющих в воздух, и кричат "Домой!", "Вас здесь не ждали".

Глава КОВА подчеркнул, что, несмотря на выстрелы и гранаты, жители не расходятся – наоборот, их становится больше. Люди двинулись в сторону больницы, которую захватили оккупанты.

Російські окупанти вторглися у Славутич, викрали мера і стріляли на мітингу – КОВА pic.twitter.com/qluifDegBv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 26, 2022

Что было раньше: Утром 26 марта жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади, развернули большой государственный флаг и скандировали "Славутич – это Украина", "Слава Украине".

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