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Только 3% белорусов хотят воевать с Украиной – опроса

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 13:29
Белорусские солдаты. Фото Минобороны Беларуси

Большинство белорусов выступают за немедленный вывод российских войск из территории их страны, хотят воевать с Украиной только 3% граждан Беларуси.

Источник: белорусское издание "Наша Ніва" со ссылкой на соцопрос Chatham House  

Дословно "Наша Ніва": "Только 3% белорусов считают, что наша страна должна вместе с Россией воевать против Украины.

При этом большинство респондентов против обстрела Украины с территории Беларуси (67%) и вообще против использования территории Беларуси в качестве плацдарма для войны с Украиной (52%).

Целых 80% белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси". 

 
Инфографика из сайта "Нашей нівы"

Детали: Кроме того, большинство белорусов не поддерживает присутствие российских войск в своей стране.

Отмечается, что сторонники власти поддерживают присутствие российских войск в Беларуси, но даже они не согласны с тем, что это присутствие должно быть увеличено. 

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Менее половины белорусов считают, что страна принимает участие в войне с Украиной, большинство не воспринимает предоставление белорусской территории как участие. 

 
Инфографика из сайта "Нашей нівы"

Только каждый пятый считает Беларусь страной-агрессором.

25% опрошенных считают, что Беларусь должна быть нейтральной страной и войска других стран вообще не должны находиться на ее территории. Примерно столько же (28%) выступают за поддержку России, но без ввода в военный конфликт белорусских войск.

Отмечается, что идея участия в войне очень непопулярна даже среди сторонников Лукашенко. При этом всего 20% белорусов хотят, чтобы Беларусь поддержала Украину.

Опрос проводился в Беларуси в начале марта. Из-за невозможности проведения подобных очных опросов респонденты были опрошены онлайн. Выборка составляет 896 человек, пользующихся интернетом.

Предыстория: 

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
  • Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине. Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.
  • Украинские военные и госслужащие заявляли, что Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта. 
  • 12 марта в Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных, и вместе с тем отрицали, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, переброску войск называли "ротацией". 
  • 17 марта сообщалось, что над Минском весь вечер проходили учебные полёты вертолётов Министерства чрезвычайных ситуаций и Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Пилоты отрабатывали не только полёты, но и имитацию стрельбы. 
  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".
  • 19 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин стягивает в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы восполнить свои потери на войне в Украине.
  • 20 марта Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении.

Темы: БеларусьвойнаУкраинасоциология
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