Только 3% белорусов хотят воевать с Украиной – опроса
Большинство белорусов выступают за немедленный вывод российских войск из территории их страны, хотят воевать с Украиной только 3% граждан Беларуси.
Источник: белорусское издание "Наша Ніва" со ссылкой на соцопрос Chatham House
Дословно "Наша Ніва": "Только 3% белорусов считают, что наша страна должна вместе с Россией воевать против Украины.
При этом большинство респондентов против обстрела Украины с территории Беларуси (67%) и вообще против использования территории Беларуси в качестве плацдарма для войны с Украиной (52%).
Целых 80% белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси".
Детали: Кроме того, большинство белорусов не поддерживает присутствие российских войск в своей стране.
Отмечается, что сторонники власти поддерживают присутствие российских войск в Беларуси, но даже они не согласны с тем, что это присутствие должно быть увеличено.
Менее половины белорусов считают, что страна принимает участие в войне с Украиной, большинство не воспринимает предоставление белорусской территории как участие.
Только каждый пятый считает Беларусь страной-агрессором.
25% опрошенных считают, что Беларусь должна быть нейтральной страной и войска других стран вообще не должны находиться на ее территории. Примерно столько же (28%) выступают за поддержку России, но без ввода в военный конфликт белорусских войск.
Отмечается, что идея участия в войне очень непопулярна даже среди сторонников Лукашенко. При этом всего 20% белорусов хотят, чтобы Беларусь поддержала Украину.
Опрос проводился в Беларуси в начале марта. Из-за невозможности проведения подобных очных опросов респонденты были опрошены онлайн. Выборка составляет 896 человек, пользующихся интернетом.
Предыстория:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
- Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине. Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.
- Украинские военные и госслужащие заявляли, что Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.
- 12 марта в Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных, и вместе с тем отрицали, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, переброску войск называли "ротацией".
- 17 марта сообщалось, что над Минском весь вечер проходили учебные полёты вертолётов Министерства чрезвычайных ситуаций и Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Пилоты отрабатывали не только полёты, но и имитацию стрельбы.
- Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".
- 19 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин стягивает в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы восполнить свои потери на войне в Украине.
- 20 марта Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении.