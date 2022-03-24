Только 3% белорусов хотят воевать с Украиной – опроса

Большинство белорусов выступают за немедленный вывод российских войск из территории их страны, хотят воевать с Украиной только 3% граждан Беларуси.

Источник: белорусское издание "Наша Ніва" со ссылкой на соцопрос Chatham House

Дословно "Наша Ніва": "Только 3% белорусов считают, что наша страна должна вместе с Россией воевать против Украины.

При этом большинство респондентов против обстрела Украины с территории Беларуси (67%) и вообще против использования территории Беларуси в качестве плацдарма для войны с Украиной (52%).

Целых 80% белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси".

Инфографика из сайта "Нашей нівы"

Детали: Кроме того, большинство белорусов не поддерживает присутствие российских войск в своей стране.

Отмечается, что сторонники власти поддерживают присутствие российских войск в Беларуси, но даже они не согласны с тем, что это присутствие должно быть увеличено.

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Менее половины белорусов считают, что страна принимает участие в войне с Украиной, большинство не воспринимает предоставление белорусской территории как участие.

Инфографика из сайта "Нашей нівы"

Только каждый пятый считает Беларусь страной-агрессором.

25% опрошенных считают, что Беларусь должна быть нейтральной страной и войска других стран вообще не должны находиться на ее территории. Примерно столько же (28%) выступают за поддержку России, но без ввода в военный конфликт белорусских войск.

Отмечается, что идея участия в войне очень непопулярна даже среди сторонников Лукашенко. При этом всего 20% белорусов хотят, чтобы Беларусь поддержала Украину.

Опрос проводился в Беларуси в начале марта. Из-за невозможности проведения подобных очных опросов респонденты были опрошены онлайн. Выборка составляет 896 человек, пользующихся интернетом.

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