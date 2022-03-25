Лукашенко: Беларусь может вступить в войну против Украины, если будет агрессия против нас

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может вступить в войну против Украины только если против нее начнется агрессия.

Источник: белорусское государственное издание Белта

Прямая речь Лукашенко: "Нас в войну можно втянуть только одним способом: если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать.



Поэтому я держу ухо востро. Когда я это (заявления, что Беларусь может напасть на Украину – ред.) читаю, я вызываю военных: "Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?"

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Детали: Лукашенко также заявил, что он "тысячу двадцать раз говорил о том, что не имеет планов воевать в Украине".

По его словам, белорусы "на генетическом уровне не приемлют войну", но сейчас идет "информационная война", и они должны на это "красиво отвечать", "реагировать спокойно, но только не оправдываться".

Лукашенко также добавил, что белорусская оппозиция сейчас формируют добровольческие отряды для войны в Украине.

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Почему это важно: Российские войска 11 марта осуществили бомбардировки приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхний Теребежов на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Генштаб ВСУ считает, что коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в войну против Украины на стороне России.

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