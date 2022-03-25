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Лукашенко: Беларусь может вступить в войну против Украины, если будет агрессия против нас

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 12:29
Лукашенко: Беларусь может вступить в войну против Украины, если будет агрессия против нас
Александр Лукашенко. Фото Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может вступить в войну против Украины только если против нее начнется агрессия.

Источник: белорусское государственное издание Белта

Прямая речь Лукашенко: "Нас в войну можно втянуть только одним способом: если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать.

Поэтому я держу ухо востро. Когда я это (заявления, что Беларусь может напасть на Украину – ред.) читаю, я вызываю военных: "Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?"

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Детали: Лукашенко также заявил, что он "тысячу двадцать раз говорил о том, что не имеет планов воевать в Украине".

По его словам, белорусы "на генетическом уровне не приемлют войну", но сейчас идет "информационная война", и они должны на это "красиво отвечать", "реагировать спокойно, но только не оправдываться".

Лукашенко также добавил, что белорусская оппозиция сейчас формируют добровольческие отряды для войны в Украине.  

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Почему это важно: Российские войска 11 марта осуществили бомбардировки приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхний Теребежов на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Генштаб ВСУ считает, что коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в войну против Украины на стороне России.

Предыстория: 

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
  • Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине. Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.
  • 11 марта украинские военные и госслужащие заявляли, что Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта. 
  • 12 марта в Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных, и вместе с тем отрицали, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, переброску войск называли "ротацией". 
  • 17 марта сообщалось, что над Минском весь вечер проходили учебные полёты вертолётов Министерства чрезвычайных ситуаций и Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Пилоты отрабатывали не только полёты, но и имитацию стрельбы. 
  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".
  • 19 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин стягивает в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы восполнить свои потери на войне в Украине.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаУкраина
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