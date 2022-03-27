Часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть поменяли – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть была взята в плен — их поменяли на российских военных.

Источник: Интервью Зеленского российским журналистам.

Прямая речь: "Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто были взяты в плен, их поменяли — произошел обмен на пленных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, их обменяли. Вот и все. Те, кто погибли, они, честно говоря, герои. А те, кто выжили — ребята, мы обменяли, и все".

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Что предшествовало: 23 марта министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выразила надежду, что Украина в ближайшее время обменяет пленных российских моряков на украинских моряков с острова Змеиный.

Другой официальной информации об обмене моряков не поступало.

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