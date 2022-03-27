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Часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть поменяли – Зеленский

Воскресенье, 27 марта 2022, 23:12

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть была взята в плен  — их поменяли на российских военных.

Источник: Интервью Зеленского российским журналистам.

Прямая речь: "Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто были взяты в плен, их поменяли — произошел обмен на пленных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, их обменяли. Вот и все. Те, кто погибли, они, честно говоря, герои. А те, кто выжили — ребята, мы обменяли, и все". 

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Что предшествовало: 23 марта министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выразила надежду, что Украина в ближайшее время обменяет пленных российских моряков на украинских моряков с острова Змеиный.

Другой официальной информации об обмене моряков не поступало.

Знать больше: "Русский корабель, иди на х.й!": защитники Змеиного ответили врагу

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Что предшествовало: 

  • 24 февраля к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, затем применили боевую авиацию.
  • Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.
  • Позже пограничники и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все еще защитники Змеиного живы.
  • Российские СМИ сообщили, что 82 защитника Змеиного острова были доставлены на причал Морвокзала оккупированного Севастополя.
  • Пограничники делают все для возвращения защитников Змеиного.
  • Фраза защитников украинского острова Змеиный "Русский военный корабель, иди на#уй!" с начала войны стала крылатой и известна на весь мир. "Укрпочта" посвятит ей почтовую марку.

Темы: ЗеленскийРосcияпленные
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