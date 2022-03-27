Частина українських моряків з острова Зміїний загинули, частину поміняли – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що частина українських моряків із острова Зміїний загинули, частина була взята в полон - їх поміняли на російських військових.
Джерело: Інтерв'ю Зеленського російським журналістам.
Пряма мова: "Частина загинула. Частину було взято в полон. Всі, хто був взятий у полон, їх поміняли - стався обмін на полонених Російської Федерації. Росія вийшла із цією пропозицією. Ми, не замислюючись, їх обміняли. От і все. Ті, хто загинули, вони, щиро кажучи, герої. А ті, хто вижив – хлопці, ми обміняли, і все".
Що передувало: 23 березня міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила сподівання, що Україна найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських моряків із острова Зміїний.
Іншої офіційної інформації про обмін моряків не надходило.
Знати більше: "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові
Передісторія:
- 24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
- Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.
- Пізніше прикордонники та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.
- Прикордонники роблять все для повернення захисників Зміїного.
- Фраза захисників українського острова Зміїний "Русский военный корабль, иди на#уй!" від початку війни стала крилатою та відома на весь світ. "Укрпошта" присвятить їй поштову марку.