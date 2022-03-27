Частина українських моряків з острова Зміїний загинули, частину поміняли – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що частина українських моряків із острова Зміїний загинули, частина була взята в полон - їх поміняли на російських військових.

Джерело: Інтерв'ю Зеленського російським журналістам.

Пряма мова: "Частина загинула. Частину було взято в полон. Всі, хто був взятий у полон, їх поміняли - стався обмін на полонених Російської Федерації. Росія вийшла із цією пропозицією. Ми, не замислюючись, їх обміняли. От і все. Ті, хто загинули, вони, щиро кажучи, герої. А ті, хто вижив – хлопці, ми обміняли, і все".

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Що передувало: 23 березня міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила сподівання, що Україна найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських моряків із острова Зміїний.

Іншої офіційної інформації про обмін моряків не надходило.

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