Абрамович передавал Путину записку от Зеленского – The Times

По данным британского издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности передавал записку, написанную собственноручно президентом Украины Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину.

Источник: The Times

Детали: 23 марта с утра частный самолет олигарха Hawker 800XP вылетел из международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в направлении Сочи. Возле города Минеральные Воды самолет выключил свой трекер для радаров. Однако уже вечером того же дня самолет вылетел из московского аэропорта Внуково вылетел обратно в Стамбул.

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В Москве, по данным журналистов The Times, Абрамович встретился с Путиным в Кремле и передал записку от Зеленского. В ней президент Украины изложил возможные компромиссы, на которые готов пойти Киев для прекращения войны.

Путин якобы разгневано ответил Абрамовичу "Передай ему, что я их уничтожу".

В Стамбуле вечером Абрамович будто бы рассказал о своей встрече народному депутату от фракции "Голос" Рустему Умерову, которого Киев уполномочил участвовать в этом треке переговоров. Вместе с представителем турецкого президента Ибрагимом Калином они, по данным британского издания, проводили ряд встреч в пятизвездочных гостиницах Стамбула.

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Несмотря на гнев Путина, источники журналистов говорят, что стороны приближаются к достижению определенного соглашения о перемирии.

Калин, которого считают значительным специалистом в области внешней политики, предложил сторонам как компромисс, чтобы оккупированный Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области отдали России на правах аренды подобно тому, как Великобритания контролировала Гонконг на правах аренды с 1898 по 1997 годы. Будущая территориальная принадлежность Крыма и Донбасса, по логике турецкого чиновника, будет решена по завершении договора об аренде.

Путин рассуждает над таким предложением, но его ярость из-за военных неудач российской армии в Украине и личная ненависть к Зеленскому мешают прогрессу в достижении соглашения.

После этого разговора в Стамбуле Абрамович с Умеровым словно полетели в Варшаву на частном самолете, зарегистрированном в Турции. После чего они отправились в Киев, где встречались с Зеленским на Банковой.

Сначала стороны. вовлеченные в процесс, были уверены, что Абрамовича побуждают чисто меркантильные интересы спасти свое состояние от санкционного давления, особенно в Британии, и восстановить свою репутацию. Однако, как утверждают авторы статьи, похоже, что Абрамович на самом деле хочет помочь прекратить войну и напуган масштабом разрушений и количеством погибших в войне.

Его мать Ирина родилась в Украине, а дочь София открыто осудила российское вторжение в Украину.

Ни Абрамович, ни Калин, ни Умеров не ответили на запросы The Times по поводу комментария.

Авторы статьи объясняют, что участие Турции в организации этих переговоров и формулирования предложений о статусе оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО способствуют росту ее дипломатического веса. Кроме того, это определенным способом восстанавливает имидж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в глазах союзников в НАТО после нескольких лет споров и конфликтов.

Справка: Роман Абрамович получил свое состояние благодаря приватизации металлургических и нефтяных мощностей в России в 1990-е годы совместно с другим предпринимателем Борисом Березовским. Из-за своего влияния и состояния он стал приближенным лицом тогдашнего президента Бориса Ельцина. В частности, по утверждению журналистов и историков, Абрамович сыграл ключевую роль в избрании Путина на роль наследника Ельцина.

В 2000-е годы Путин назначил его губернатором Чукотского автономного округа на Дальнем Востоке, где он, по просьбе российских властей, способствовал за свой счет вложению инвестиций в местную добычу сырья. 2003 он приобрел престижный английский футбольный клуб "Челси".

После 2013 года, когда он покинул все политические и государственные посты в России, Абрамович получил гражданство Израиля и Португалии, а также приобрел значительное количество недвижимого имущества в Британии.

Через несколько дней после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022, из-за приближенности олигарха к российской властной верхушке, правительство Соединенного Королевства и Еврокомиссия ввели строгие санкции против имущества Абрамовича. Его элитные яхты могут быть арестованы, если окажутся в территориальных водах, самолетам запрещено передвигаться в воздушном пространстве ЕС и Великобритании, а из-за санкций олигарху пришлось срочно продавать ФК "Челси" и недвижимое имущество в Лондоне.

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