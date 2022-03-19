Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским
Турецкие власти заявляют, что усиленно работают над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания.
Источник: представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын для турецкого издания Hürriyet, турецкое государственное новостное агентство "Анадолу"
Прямая речь Калына: "В его разговорах с Зеленским и Путином, наш президент выразил свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции.
Господин Зеленский готов к этому. Путин, в противоположность, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств".
Детали: По словам Калина, Эрдоган предлагает зафиксировать на переговорах Зеленского и Путина основные моменты, по которым возможен компромисс, а затем будут продолжаться более детальные переговоры делегаций по соглашению.
Турецкий президент готов быть посредником в этих переговорах и предложить площадку для переговоров в Турции.
По его словам, Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине:
- нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО;
- "демилитаризация" и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;
- "денацификация";
- отмена "ограничений" для широкого употребления русского языка;
- статус признания "ДНР" и "ЛНР";
- признание русской аннексии Крыма.
По словам Калына, украинская делегация якобы обсуждала первые четыре пункта с русскими, но не готова даже обсуждать пятый и шестой. Поэтому будто бы Турция надеется на прогресс, если удастся организовать встречу Зеленского и Путина.
Калын утверждает, что ни Украина, ни мировое сообщество вряд ли смогут без проблем согласиться на признание оккупации Крыма и Донбасса Россией, ведь это вопиющее нарушение международного права.
Кроме того, он добавил, что Россия пытается вести переговоры с позиции силы, но "не стоит забывать, что продолжение войны, прежде всего, ударит по армии и экономике России".
Предыстория:
- Неделю назад спикер Кремля Дмитрий Песков, после телефонного разговора Путина с Эрдоганом, заверил, что Россия не против личных переговоров Зеленского с Путиным.
- 17 марта Эрдоган провел очередной телефонный разговор с Путиным, в котором попросил его содействовать достижению режима прекращения огня.
- 10 марта по инициативе Турции в Анталии прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Украины и Турции. Однако прогресса по поводу перемирия в результате переговоров достичь не удалось.
- 16 марта российские власти заявили, что готовы продолжать переговоры с Украиной в трехстороннем формате министров иностранных дел.
- 11 марта Эрдоган сказал, что нынешняя российско-украинская война не состоялась бы, если бы мир должным образом отреагировал на оккупацию Крыма и вторжение на Донбассе 2014 года.