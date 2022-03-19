Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

Турецкие власти заявляют, что усиленно работают над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания.

Источник: представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын для турецкого издания Hürriyet, турецкое государственное новостное агентство "Анадолу"

Прямая речь Калына: "В его разговорах с Зеленским и Путином, наш президент выразил свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции.

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Господин Зеленский готов к этому. Путин, в противоположность, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств".

Детали: По словам Калина, Эрдоган предлагает зафиксировать на переговорах Зеленского и Путина основные моменты, по которым возможен компромисс, а затем будут продолжаться более детальные переговоры делегаций по соглашению.

Турецкий президент готов быть посредником в этих переговорах и предложить площадку для переговоров в Турции.

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По его словам, Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине:

нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО;

"демилитаризация" и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;

"денацификация";

отмена "ограничений" для широкого употребления русского языка;

статус признания "ДНР" и "ЛНР";

признание русской аннексии Крыма.

По словам Калына, украинская делегация якобы обсуждала первые четыре пункта с русскими, но не готова даже обсуждать пятый и шестой. Поэтому будто бы Турция надеется на прогресс, если удастся организовать встречу Зеленского и Путина.

Калын утверждает, что ни Украина, ни мировое сообщество вряд ли смогут без проблем согласиться на признание оккупации Крыма и Донбасса Россией, ведь это вопиющее нарушение международного права.

Кроме того, он добавил, что Россия пытается вести переговоры с позиции силы, но "не стоит забывать, что продолжение войны, прежде всего, ударит по армии и экономике России".

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