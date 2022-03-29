Переговоры Украины и России завершились – СМИ
Вторник, 29 марта 2022, 14:24
Переговоры украинской и российской делегаций, которые длились около 3 часов в Стамбуле, завершились.
Источник: Агентство Анадолу
Дословно Анадолу: "Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле завершилась встреча делегаций Украины и России".
Предыстория:
- 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции заявил, что стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.
- Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля, 3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
ВИДЕО ДНЯ