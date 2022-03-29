Переговоры Украины и России завершились – СМИ

Переговоры украинской и российской делегаций, которые длились около 3 часов в Стамбуле, завершились.



Источник: Агентство Анадолу

Дословно Анадолу: "Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле завершилась встреча делегаций Украины и России".

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