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Переговоры Украины и России завершились – СМИ

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 14:24
Переговоры Украины и России завершились – СМИ
Часть украинской делегации. Фото с Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Переговоры украинской и российской делегаций, которые длились около 3 часов в Стамбуле, завершились.

Источник: Агентство Анадолу

Дословно Анадолу: "Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле завершилась встреча делегаций Украины и России".

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Предыстория: 

  • 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции заявил, что стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.
  • Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.

Темы: переговорыУкраинаРосcиявойна
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