Переговоры Украины и России завершились – СМИ

Переговоры украинской и российской делегаций, которые длились около 3 часов в Стамбуле, завершились.



Источник: Агентство Анадолу

Дословно Анадолу: "Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле завершилась встреча делегаций Украины и России".

Предыстория:

29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции заявил, что стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.

Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля, 3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.