В Харькове крылатая ракета попала в здание горсовета – чиновник ОГА
Среда, 2 марта 2022, 12:35
Российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Источник: заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в Facebook
Прямая речь: "Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета".
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Детали: Позже Семенуха уточнил, что эпицентром попадания ракеты было здание Дворца Труда, "основные разрушения там". В 14:24 прилетела еще одна крылатая ракета.
В то же время, на сайте Харьковского городского совета сообщается, что взрывное устройство не попало в его здание, пострадали офисные дома напротив. А в горсовете вылетели окна.
Чуть ранее оккупанты разбили здание экономического факультета Университета имени Каразина на улице Мироносицкой.
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Предыстория:
- 28 февраля российские военные массированно обстреляли Харьков из "Градов", были погибшие и раненные.
- 1 марта оккупанты произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание облгосадминистрации. В результате этого нападения России погибли 7 человек, еще 24 получили ранения, в том числе 1 ребенок.
- Также российские снаряды попали в городскую больницу и в Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, были жертвы и раненные.
- Президент страны-агрессора Владимир Путин 28 февраля отправил атаковать мирных жителей Харькова стратегический бомбардировщик – 1 марта он выпустил по городу 16 ракет. Этот самолет может нести ядерные ракеты.
- Также 1 марта возле военного госпиталя Харькова произошли бои с российскими оккупантами.
УП, обновлено