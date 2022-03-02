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В Харькове крылатая ракета попала в здание горсовета – чиновник ОГА

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 12:35

Российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.

Источник: заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в Facebook

Прямая речь: "Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета".

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Фото из Facebook Roman Semenukha

Детали: Позже Семенуха уточнил, что эпицентром попадания ракеты было здание Дворца Труда, "основные разрушения там". В 14:24 прилетела еще одна крылатая ракета.

В то же время, на сайте Харьковского городского совета сообщается, что взрывное устройство не попало в его здание, пострадали офисные дома напротив. А в горсовете вылетели окна.

Чуть ранее оккупанты разбили здание экономического факультета Университета имени Каразина на улице Мироносицкой.

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Темы: ХарьковвойнаРосcияоккупация
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