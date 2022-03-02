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В Харькове возле военного госпиталя были бои: потерь среди защитников нет

Среда, 2 марта 2022, 05:07
В Харькове возле военного госпиталя были бои: потерь среди защитников нет
Обстрелянный жилой квартал Харькова 28 февраля. Фото ГСЧС

В Харькове возле военного госпиталя произошли бои с российскими оккупантами, но ситуация контролируемая.

Источник: Общественное со ссылкой на главу областной полиции Владимира Тимошко

Детали: По словам Тимошко, потерь среди украинских военных нет, сейчас ситуация возле госпиталя под контролем, охрану усилили.

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Издание отмечает, что пресс-службы СБУ и СБ Харькова не подтвердили информацию о якобы высадке российского десанта в городе.

Предыстория:

  • Российские войска уже несколько дней атакуют Харьков.
  • 28 февраля российские военные массированно обстреляли Харьков из "Градов", были погибшие и раненные.
  • 1 марта оккупанты произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание облгосадминистрации. В результате этого нападения России погибли 7 человек, еще 24 получили ранения, в том числе 1 ребенок.
  • Также российские снаряды попали в городскую больницу и в Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, были жертвы и раненные.
  • Впоследствии стало известно, что президент страны-агрессора Владимир Путин 28 февраля отправил атаковать мирных жителей Харькова стратегический бомбардировщик – он выпустил по городу 16 ракет. Этот самолет может нести ядерные ракеты.

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Темы: Харьковвойна
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