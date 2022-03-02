В Харькове возле военного госпиталя были бои: потерь среди защитников нет

В Харькове возле военного госпиталя произошли бои с российскими оккупантами, но ситуация контролируемая.

Источник: Общественное со ссылкой на главу областной полиции Владимира Тимошко

Детали: По словам Тимошко, потерь среди украинских военных нет, сейчас ситуация возле госпиталя под контролем, охрану усилили.

Издание отмечает, что пресс-службы СБУ и СБ Харькова не подтвердили информацию о якобы высадке российского десанта в городе.

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