Укрзализныця сообщила расписание эвакуационных поездов за границу на 3 марта

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов для выезда за границу на 3 марта.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно: "График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

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По состоянию на 3 марта эвакуационными рейсами "Укрзалізниці" перевезено более 850 тыс. украинцев".

Детали: В сообщении Укрзализныци указан перечень эвакуационных поездов для выезда за границу со временем отправления:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 01.51, прибытие в Пшемысль в 02.55; обратно отправлением из Пшемысля в 04.25, прибытием на ст. Львов в 08.12;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 04.40, прибытие в Пшемысль в 05.45; обратно отправлением из Пшемысля в 07.15, прибытием на ст. Львов в 10:35;

№950/949 Львов – Хрубешув, отправлением из Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 07.10, прибытие в Пшемысль в 09.07; обратно отправлением из Пшемысля в 18.59, прибытием на ст. Львов в 22:40;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 08.40, прибытие в Пшемысль в 09.45; обратно отправлением из Пшемысля в 11.25, прибытием на ст. Львов в 14:46;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 11.38, прибытие в Пшемысль в 12.43; обратно отправлением из Пшемысля в 14.13, прибытием на ст. Львов в 17:35;

№7614/7615 Львов – Хелм, отправление из Львова в 14.00, прибытие в ст. Хелм в 20.30;

№7616/7617 Хелм – Львов, отправление со ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 14.26, прибытие в Пшемысль в 15.31; обратно отправлением из Пшемысля в 17.00, прибытием на ст. Львов в 20:22;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль в 18.18; обратно отправлением из Пшемысля в 19.54, прибытием на ст. Львов в 23:20;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль, отправление из Львова в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13; обратно отправлением из Пшемысля в 22.53, прибытием на ст. Львов в 02.14;

№7618/7619 Львов – Хелм, отправление из Львова в 20.45, прибытие в ст. Хелм в 03.25;

№7620/7621 Хелм – Львов, отправление из ст. Хелм в 04:25, прибытие во Львов в 11:40.

№67/68 Киев – Варшава с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов Киев – Хелм, отправление из Киева в 19.13.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.