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Укрзалізниця повідомила розклад евакуаційних потягів за кордон на 3 березня

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 05:29
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів для виїзду за кордон на 3 березня.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно: "Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

Станом на 3 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 850 тис. українців".

Деталі: У повідомленні Укрзалізниці вказаний перелік евакуаційних потягів для виїзду за кордон із часом відправлення:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
  • № 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм, відправлення зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;
  • № 7616/7617 Хелм – Львів, відправлення зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
  • № 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
  • № 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправлення зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм, відправлення зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;
  • № 7620/7621 Хелм – Львів, відправлення із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40;
  • № 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправлення із Києва о 19.13.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Теми: Укрзалізницявійна
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