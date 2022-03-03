Из Ирпеня и Бучи вывезли более 1,5 тысяч женщин и детей, с Фастовщины – еще 500
Более полутора тысяч человек вывезли городов Буча и Ирпень в Киевской области, которые беспощадно обстреляли российские войска накануне.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, ГСЧС в Киевской области в Facebook
Прямая речь Кулебы: "Ирпень и Буча – украинские! С этих городов уже вывезли женщин и детей.
В совместном сотрудничестве областные и местные власти, тероборона и Укрзализныця создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек.
Еще 250 человек смогли вывезти на автобусах. Сейчас их доставляют в безлопастные места в западные регионы страны".
Детали: Для тех, кто остается жить в Ирпене и Буче, по словам Кулебы, везут 6 фур с продуктами питания.
Он также добавил, что еду попытаются доставить и в Гостомель, в котором продолжаются бои.
Местные жители сообщают, что 3 марта враг обстрелял дома в Буче.
Росіяни обстріляли житловий квартал у Бучі pic.twitter.com/CxkZ8PWpOT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
Как сообщает ГСЧС, в Фастовском районе также провели эвакуацию местного населения из г. Боярка, сел Жорновка, Двинково, Перевоз, Княжичи и Новоселки.
В общей сложности вывезли 500 человек. Для этого задействовали 5 автобусов. На поезде людей отправили в Киев, откуда их перевезут в безопасное место.
Что было раньше: 3 марта в Буче украинские защитники вытеснили врага и подняли украинский флаг.
Предыстория:
- 28 февраля в Буче были бои – враг не покидал попыток подойти к Киеву, однако каждое последующее нападение все быстрее отбивалось украинскими защитниками. Также местные жители успешно вылавливали российских диверсантов по окрестным лесам. Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень также не принесла успеха.
- 2 марта в Ирпене под Киевом российские захватчики бомбили и атаковали жилые кварталы и разрушили многоэтажку.