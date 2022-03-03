Из Ирпеня и Бучи вывезли более 1,5 тысяч женщин и детей, с Фастовщины – еще 500

Более полутора тысяч человек вывезли городов Буча и Ирпень в Киевской области, которые беспощадно обстреляли российские войска накануне.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, ГСЧС в Киевской области в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Ирпень и Буча – украинские! С этих городов уже вывезли женщин и детей.

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В совместном сотрудничестве областные и местные власти, тероборона и Укрзализныця создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек.

Еще 250 человек смогли вывезти на автобусах. Сейчас их доставляют в безлопастные места в западные регионы страны".

Детали: Для тех, кто остается жить в Ирпене и Буче, по словам Кулебы, везут 6 фур с продуктами питания.

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Он также добавил, что еду попытаются доставить и в Гостомель, в котором продолжаются бои.

Местные жители сообщают, что 3 марта враг обстрелял дома в Буче.

Росіяни обстріляли житловий квартал у Бучі pic.twitter.com/CxkZ8PWpOT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022

Как сообщает ГСЧС, в Фастовском районе также провели эвакуацию местного населения из г. Боярка, сел Жорновка, Двинково, Перевоз, Княжичи и Новоселки.

В общей сложности вывезли 500 человек. Для этого задействовали 5 автобусов. На поезде людей отправили в Киев, откуда их перевезут в безопасное место.

Что было раньше: 3 марта в Буче украинские защитники вытеснили врага и подняли украинский флаг.

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