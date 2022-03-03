В практически разрушенной Волновахе осталось 3 тысячи человек: в городе нет воды и света
Четверг, 3 марта 2022, 19:33
В прифронтовом городе Волноваха в Донецкой области, в котором ведутся бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, остается около 3 тысяч человек.
Источник: народный депутат Дмитрий Лубинец, отвечавший за эвакуацию мирного населения, в комментарии УП
Детали: Из города удалось эвакуировать в течение 1-2 марта около 500-550 человек.
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В то же время в городе остается от 2500 до 3000 мирных жителей.
Город подвергся значительным разрушениям от боевых действий, авиаударов и артиллерийских обстрелов российских оккупантов. В нем полностью отсутствуют водо- и электроснабжение.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В Донецкой области Волноваха – одна из горячих точек, за которую ведутся бои между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупантами.
- 28 февраля Лубинец заявлял, что в Волновахе полностью разрушена гражданская инфраструктура, и население нужно скорее спасать через гуманитарные коридоры.
- 3 марта украинские защитники сбили российский истребитель, бомбивший мирное население Волновахи.
- Военная администрация Донецкой области предупредила, что российские оккупанты врут мирному населению о готовности выпустить их через "зеленые коридоры".