В практически разрушенной Волновахе осталось 3 тысячи человек: в городе нет воды и света

Мальчик в укрытии в Донецкой области 2022 год. Фото: Getty images

В прифронтовом городе Волноваха в Донецкой области, в котором ведутся бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, остается около 3 тысяч человек.

Источник: народный депутат Дмитрий Лубинец, отвечавший за эвакуацию мирного населения, в комментарии УП

Детали: Из города удалось эвакуировать в течение 1-2 марта около 500-550 человек.

В то же время в городе остается от 2500 до 3000 мирных жителей.

Город подвергся значительным разрушениям от боевых действий, авиаударов и артиллерийских обстрелов российских оккупантов. В нем полностью отсутствуют водо- и электроснабжение.

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