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В практически разрушенной Волновахе осталось 3 тысячи человек: в городе нет воды и света

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 20:33
Мальчик в укрытии в Донецкой области 2022 год. Фото: Getty images

В прифронтовом городе Волноваха в Донецкой области, в котором ведутся бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, остается около 3 тысяч человек.

Источник: народный депутат Дмитрий Лубинец, отвечавший за эвакуацию мирного населения, в комментарии УП

Детали: Из города удалось эвакуировать в течение 1-2 марта около 500-550 человек.

В то же время в городе остается от 2500 до 3000 мирных жителей.

Город подвергся значительным разрушениям от боевых действий, авиаударов и артиллерийских обстрелов российских оккупантов. В нем полностью отсутствуют водо- и электроснабжение.

Предыстория:

  • В Донецкой области Волноваха – одна из горячих точек, за которую ведутся бои между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупантами.
  • 28 февраля Лубинец заявлял, что в Волновахе полностью разрушена гражданская инфраструктура, и население нужно скорее спасать через гуманитарные коридоры.
  • 3 марта украинские защитники сбили российский истребитель, бомбивший мирное население Волновахи.
  • Военная администрация Донецкой области предупредила, что российские оккупанты врут мирному населению о готовности выпустить их через "зеленые коридоры".

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Темы: Донецкая областьВолновахавойнабоевые действия
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