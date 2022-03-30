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Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает подразделения с Киевской и Черниговской областей

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 19:44
Алексей Данилов, фото ОП

Часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Часть людей, которые были на черниговском и на киевском направлении, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях".

Детали: Данилов призвал не делать далеко идущих выводов из заявлений России об уменьшении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях и не считать, что враг окончательно отступает.

На вопрос, есть ли информация о вагнеровцах и кадыровцах, которые участвуют в войне России против Украины, Данилов сказал: "Они (россияне – ред.) со всего мира собирают всех мерзавцев, имеющих большое желание убивать наших граждан. Наши разведки четко отслеживают, откуда идут эти группировки, у нас большой объем информации, кто именно входит в эти группировки".

Предыстория:

  • Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта представитель РФ Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
  • Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.
  • Во вторник вечером Генштаб сообщил, что российские войска отводят отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей, а также отходят на территорию Беларуси.
  • Российские войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области.
  • В Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

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Темы: ДаниловРосcиявойна
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