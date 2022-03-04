Тихановская заявила о начале антивоенного движения в Беларуси
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что люди в Беларуси в разные способы выступают против войны с Украиной.
Источник: обращение Тихановской на youtube-канале
Прямая речь Тихановской: "Мы восхищаемся вами, уважаемые украинцы и господин Президент. Ваши действия являются примером единства руководства государства и всего народа.
Мы, белорусы, против режима, уже сдавшего часть суверенитета нашей страны, чтобы стать частью агрессии против вашей страны.
Белорусы за границей помогают беженцам и поставляют оборудование и лекарства. Белорусы Украины идут волонтерами, помогают территориальной обороне. Белорусы формируют национальный корпус из добровольцев и военных, отказавшихся выполнять преступные приказы Лукашенко. Таких белорусов становится все больше и они ваши союзники. Сейчас и навсегда".
Детали: Тихановская утверждает, что граждане Беларуси снова массово вышли на улицы, несмотря на жесткие избиения протестующих силовиками за последние два года и уничтожение независимых медиа.
По ее словам, силовики режима самопровозглашенного Лукашенко задержали за последние двое суток около 900 человек.
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Кроме того, лидер беларусской оппозиции говорит, что матери военных убеждают своих сыновей не идти воевать против Украины, и якобы белорусские военные сомневаются и отказываются идти в наступление на территории Украины.
Также неравнодушные граждане ведут так называемую "рельсовую войну", повреждая и мешая железнодорожным перевозкам военной техники и обеспечению армии у границ с Украиной.
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Предыстория:
- У экспертов Центра оборонных стратегий есть данные, что отдельные подразделения белорусской армии сосредоточены на северных границах Украины и приведены к полной боевой готовности. В то же время многие военнослужащие имеют низкий боевой дух и отказываются воевать против Вооруженных Сил Украины.
- Подобную информацию о низком морально-психологическом состоянии белорусских военных сообщали в Генштабе Вооруженных Сил.
- Пентагон США также не владеет разведывательными данными о готовности белорусской армии развертывать наступление совместно с российскими оккупантами против ВСУ и украинских защитников.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта сказал, что белорусские войска якобы будут воевать только на своей территории. Таким образом он якобы намекнул, что белорусская армия не будет пересекать границу Украины.