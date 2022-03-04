Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановская заявила о начале антивоенного движения в Беларуси

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 00:37
Светлана Тихановская. ФОто: getty images

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что люди в Беларуси в разные способы выступают против войны с Украиной.

Источник: обращение Тихановской на youtube-канале

Прямая речь Тихановской: "Мы восхищаемся вами, уважаемые украинцы и господин Президент. Ваши действия являются примером единства руководства государства и всего народа.

Мы, белорусы, против режима, уже сдавшего часть суверенитета нашей страны, чтобы стать частью агрессии против вашей страны.

Белорусы за границей помогают беженцам и поставляют оборудование и лекарства. Белорусы Украины идут волонтерами, помогают территориальной обороне. Белорусы формируют национальный корпус из добровольцев и военных, отказавшихся выполнять преступные приказы Лукашенко. Таких белорусов становится все больше и они ваши союзники. Сейчас и навсегда".

Детали: Тихановская утверждает, что граждане Беларуси снова массово вышли на улицы, несмотря на жесткие избиения протестующих силовиками за последние два года и уничтожение независимых медиа.

По ее словам, силовики режима самопровозглашенного Лукашенко задержали за последние двое суток около 900 человек.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кроме того, лидер беларусской оппозиции говорит, что матери военных убеждают своих сыновей не идти воевать против Украины, и якобы белорусские военные сомневаются и отказываются идти в наступление на территории Украины.

Также неравнодушные граждане ведут так называемую "рельсовую войну", повреждая и мешая железнодорожным перевозкам военной техники и обеспечению армии у границ с Украиной.

Читайте также: Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Предыстория:

  • У экспертов Центра оборонных стратегий есть данные, что отдельные подразделения белорусской армии сосредоточены на северных границах Украины и приведены к полной боевой готовности. В то же время многие военнослужащие имеют низкий боевой дух и отказываются воевать против Вооруженных Сил Украины.
  • Подобную информацию о низком морально-психологическом состоянии белорусских военных сообщали в Генштабе Вооруженных Сил.
  • Пентагон США также не владеет разведывательными данными о готовности белорусской армии развертывать наступление совместно с российскими оккупантами против ВСУ и украинских защитников.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта сказал, что белорусские войска якобы будут воевать только на своей территории. Таким образом он якобы намекнул, что белорусская армия не будет пересекать границу Украины.

Темы: БеларусьРосcиявойнаТихановская
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

Все новости...
Беларусь
Белорусские войска, стоящие на границе, не хотят воевать – Генштаб ВСУ
Как КНДР: Канада ужесточает экономические санкции против РФ и Беларуси
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
Последние новости
10:47
В ЮНИСЕФ напомнили о важности прививок для детей во время войны
10:32
"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны
10:26
Враг снова обстрелял Мариуполь из самолетов: есть жертвы
10:25
В плену уже находится до 700 русских солдат
10:16
Доставляют оружие для убийства украинцев: ГУР получило еще один список военных РФ
10:16
Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции в РФ
10:07
Производители Milka, Oreo, Snickers и M&Mʼs сворачивают инвестиции в РФ
10:03
"Укрэнерго" готово немедленно ремонтировать энергоснабжение ЧАЭС, нужен зеленый коридор
10:01
С момента нападения РФ из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев
10:01
Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила
Все новости...