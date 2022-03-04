Тихановская заявила о начале антивоенного движения в Беларуси

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что люди в Беларуси в разные способы выступают против войны с Украиной.

Источник: обращение Тихановской на youtube-канале

Прямая речь Тихановской: "Мы восхищаемся вами, уважаемые украинцы и господин Президент. Ваши действия являются примером единства руководства государства и всего народа.

Мы, белорусы, против режима, уже сдавшего часть суверенитета нашей страны, чтобы стать частью агрессии против вашей страны.

Белорусы за границей помогают беженцам и поставляют оборудование и лекарства. Белорусы Украины идут волонтерами, помогают территориальной обороне. Белорусы формируют национальный корпус из добровольцев и военных, отказавшихся выполнять преступные приказы Лукашенко. Таких белорусов становится все больше и они ваши союзники. Сейчас и навсегда".

Детали: Тихановская утверждает, что граждане Беларуси снова массово вышли на улицы, несмотря на жесткие избиения протестующих силовиками за последние два года и уничтожение независимых медиа.

По ее словам, силовики режима самопровозглашенного Лукашенко задержали за последние двое суток около 900 человек.

Кроме того, лидер беларусской оппозиции говорит, что матери военных убеждают своих сыновей не идти воевать против Украины, и якобы белорусские военные сомневаются и отказываются идти в наступление на территории Украины.

Также неравнодушные граждане ведут так называемую "рельсовую войну", повреждая и мешая железнодорожным перевозкам военной техники и обеспечению армии у границ с Украиной.

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