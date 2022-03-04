Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов за границу на 4 марта

Укрзализныця сообщает о назначенных эвакуационных поездах для выезда за границу на 4 марта.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: В частности, 4 марта эвакуационные поезда будут курсировать по следующему графику:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;

№950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11:38;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;

№7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;

№7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Напомним: Укрзализныця сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.