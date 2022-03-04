Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов за границу на 4 марта
Пятница, 4 марта 2022, 01:34
Укрзализныця сообщает о назначенных эвакуационных поездах для выезда за границу на 4 марта.
Источник: Укрзализныця в Facebook
Детали: В частности, 4 марта эвакуационные поезда будут курсировать по следующему графику:
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- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;
- №950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11:38;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;
- №7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;
- № 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;
- № 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;
- №7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13.
Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
Напомним: Укрзализныця сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.