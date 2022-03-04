Украина сообщила в МАГАТЭ о пожаре на ЗАЭС

Украина сообщила в МАГАТЭ о пожаре на площадке Запорожской АЭС.

Источник: МАГАТЭ в Twitter

Дословно: "Украина сообщает МАГАТЭ, что пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не повлиял на "основное" оборудование, персонал станции принимает смягчающие меры".

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