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Украина сообщила в МАГАТЭ о пожаре на ЗАЭС

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 04:58
ФОТО: GETTY

Украина сообщила в МАГАТЭ о пожаре на площадке Запорожской АЭС.

Источник: МАГАТЭ в Twitter

Дословно: "Украина сообщает МАГАТЭ, что пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не повлиял на "основное" оборудование, персонал станции принимает смягчающие меры".

Предыстория:

  • На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса. На АЭС идет бой.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить "конца Европы" из-за угрозы взрыва на ЗАЭС.

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Темы: АЭСЗапорожьеРосcия
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