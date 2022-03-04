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Британия потребует экстренного заседания Совбеза ООН из-за событий на ЗАЭС

Пятница, 4 марта 2022, 04:30
Британия потребует экстренного заседания Совбеза ООН из-за событий на ЗАЭС
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Британии Борис Джонсон потребует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за событий на Запорожской АЭС.

Источник: британское правительство

Детали: Отмечается, что Джонсон говорил с президентом Владимиром Зеленским. Оба согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию ​​и предоставить беспрепятственный доступ на станцию ​​аварийно-спасательным службам. Сообщается, что прекращение огня имеет решающее значение.

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Джонсон заявил, что безрассудные действия президента РФ Владимира Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы. Он сказал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не усугубилась.

Дословно: "Премьер-министр заявил, что в ближайшее время будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса. На АЭС идет бой.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить "конца Европы" из-за угрозы взрыва на ЗАЭС.

Темы: ЗапорожьеАЭСБорис ДжонсонООН
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