Британия потребует экстренного заседания Совбеза ООН из-за событий на ЗАЭС

Премьер-министр Британии Борис Джонсон потребует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за событий на Запорожской АЭС.

Источник: британское правительство

Детали: Отмечается, что Джонсон говорил с президентом Владимиром Зеленским. Оба согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию ​​и предоставить беспрепятственный доступ на станцию ​​аварийно-спасательным службам. Сообщается, что прекращение огня имеет решающее значение.

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Джонсон заявил, что безрассудные действия президента РФ Владимира Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы. Он сказал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не усугубилась.

Дословно: "Премьер-министр заявил, что в ближайшее время будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами".

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