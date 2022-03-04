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Британия потребует экстренного заседания Совбеза ООН из-за событий на ЗАЭС

Пятница, 4 марта 2022, 05:30
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Британии Борис Джонсон потребует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за событий на Запорожской АЭС.

Источник: британское правительство

Детали: Отмечается, что Джонсон говорил с президентом Владимиром Зеленским. Оба согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию ​​и предоставить беспрепятственный доступ на станцию ​​аварийно-спасательным службам. Сообщается, что прекращение огня имеет решающее значение.

Джонсон заявил, что безрассудные действия президента РФ Владимира Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы. Он сказал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не усугубилась.

Дословно: "Премьер-министр заявил, что в ближайшее время будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами".

Темы: ЗапорожьеАЭСБорис ДжонсонООН
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