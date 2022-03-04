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Ситуация на ЗАЭС: бои прекратились, радиационное состояние не изменено

Пятница, 4 марта 2022, 05:55
Ситуация на ЗАЭС: бои прекратились, радиационное состояние не изменено
ЗАЭС, фото: Getty Images

На Запорожской атомной электростанции оборудование и энергоблоки сохраняют целостность, бои прекратились.

Источник: Госатомрегулирование, мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телеканала "Рада"

Дословно Госатомрегулирование: "Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеющиеся повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока № 1 не влияют на безопасность энергоблока.

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Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии.

Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

Основное оборудование и энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность.

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Детали: Орлов отметил, что "ни в городе, ни на станции" бои не идут.

И хотя накануне были перебои, в городе есть электро- и водоснабжение. Однако Энергодар "сидит без тепла" из-за перебитой трубы.

Предыстория:

  • Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.
  • Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ликвидирован.

Темы: АЭСЗапорожская область
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