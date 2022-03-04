Ситуация на ЗАЭС: бои прекратились, радиационное состояние не изменено
На Запорожской атомной электростанции оборудование и энергоблоки сохраняют целостность, бои прекратились.
Источник: Госатомрегулирование, мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телеканала "Рада"
Дословно Госатомрегулирование: "Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеющиеся повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока № 1 не влияют на безопасность энергоблока.
Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии.
Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.
Основное оборудование и энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность.
Детали: Орлов отметил, что "ни в городе, ни на станции" бои не идут.
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И хотя накануне были перебои, в городе есть электро- и водоснабжение. Однако Энергодар "сидит без тепла" из-за перебитой трубы.
Предыстория:
- Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.
- Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ликвидирован.