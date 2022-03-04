Ситуация на ЗАЭС: бои прекратились, радиационное состояние не изменено

На Запорожской атомной электростанции оборудование и энергоблоки сохраняют целостность, бои прекратились.

Источник: Госатомрегулирование, мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телеканала "Рада"

Дословно Госатомрегулирование: "Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеющиеся повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока № 1 не влияют на безопасность энергоблока.

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Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии.

Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

Основное оборудование и энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность.

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Детали: Орлов отметил, что "ни в городе, ни на станции" бои не идут.

И хотя накануне были перебои, в городе есть электро- и водоснабжение. Однако Энергодар "сидит без тепла" из-за перебитой трубы.

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