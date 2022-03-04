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Россияне захватили предприятие в Сумской области, посадили снайперов, требуют переговоров

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 07:16

В с. Беловодское в Сумской области российские оккупанты захватили элеватор агрохолдинга Кернел, требуют переговоров с местными властями и Службой безопасности Украины.

Источник: отчет главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого за 3 марта, глава РВА Денис Ващенко об оперативной ситуации в Роменском районе

Детали: Два дня назад в Роменском районе колонны техники и военные РФ захватили МХП "Дружба-Нова" (Кернел) в с. Беловодское

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На территории самого МХП есть техника, рядом с МХП есть склады со свеклой.

3 марта россияне загнали туда 225 единиц военной техники. Есть тяжелая техника, артиллерия.

Вечером российская авиация бомбила Роменщину, окрестности Недригайлова.

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Прямая речь Ващенко: "Россияне расстреливают мирных жителей, Люди все отошли от них подальше, сидят в подвалах, потому что русские орки уже побывали в соседнем селе Беловоды. Приехали туда на 4 БМП, там стреляли, грабили, угрожали местным.

Сейчас вернулись на базу, требуют переговорщика, СБУ, старосту!

Все боятся к ним идти, потому что они стреляют наповал.

Они окопались там, на крыше сидят снайперы уже третий день. Установили вооружение вокруг. Роют котлован бульдозерами и тракторами. Они там то ли укрепление себе строят, то ли что-то непонятное".

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