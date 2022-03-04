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На ЗАЭС показали повреждения от ночных обстрелов русских оккупантов

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 18:43
На ЗАЭС показали повреждения от ночных обстрелов русских оккупантов
Запорожская АЭС. фото: пресс-служба НАЭК Энергоатом

"Энергоатом" опубликовал видеозапись с разрушениями построек Запорожской атомной электростанции в Энергодаре от обстрелов российских оккупантов

Источник: Энергоатом

Детали: На видеозаписи видны разрушения переходной эстакады из спецкорпуса к энергоблокам ЗАЭС.

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Российские оккупанты произвели обстрелы напротив энергоблока №3.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Контроль над ЗАЭС осуществляют российско-оккупационные отряды "кадыровцев" – подразделения росгвардии из Чечни.
  • Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
  • В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.
  • По состоянию на утро 4 марта на станции работает только один реактор.
  • В ночь на 4 марта "кадыровцы" обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена ​​угроза ядерной катастрофы.

Темы: Запорожская областьАЭСРосcиявойна
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