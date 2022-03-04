На ЗАЭС показали повреждения от ночных обстрелов русских оккупантов

"Энергоатом" опубликовал видеозапись с разрушениями построек Запорожской атомной электростанции в Энергодаре от обстрелов российских оккупантов

Источник: Энергоатом

Детали: На видеозаписи видны разрушения переходной эстакады из спецкорпуса к энергоблокам ЗАЭС.

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Российские оккупанты произвели обстрелы напротив энергоблока №3.

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