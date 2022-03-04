На ЗАЭС показали повреждения от ночных обстрелов русских оккупантов
Пятница, 4 марта 2022, 19:43
"Энергоатом" опубликовал видеозапись с разрушениями построек Запорожской атомной электростанции в Энергодаре от обстрелов российских оккупантов
Источник: Энергоатом
Детали: На видеозаписи видны разрушения переходной эстакады из спецкорпуса к энергоблокам ЗАЭС.
Российские оккупанты произвели обстрелы напротив энергоблока №3.
Предыстория:
- Контроль над ЗАЭС осуществляют российско-оккупационные отряды "кадыровцев" – подразделения росгвардии из Чечни.
- Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
- В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.
- По состоянию на утро 4 марта на станции работает только один реактор.
- В ночь на 4 марта "кадыровцы" обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена угроза ядерной катастрофы.
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