На маршруте эвакуации из Мариуполя продолжаются бои
Режим "тишины" не подтвержден на всем пути эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, с российскими войсками продолжаются переговоры.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко
Прямая речь: "По состоянию на 10.55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои.
Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя".
Детали: Кириленко призвал ориентироваться только на официальную информацию.
"Азов" сообщил, что решение об эвакуации жителей Мариуполя еще не принято, потому что не введен режим "прекращения огня".
Увага!!!— АЗОВ (@Polk_Azov) March 5, 2022
Шановні мешканці міста Маріуполь. Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято. Не введено режим «припинення вогню». Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню. pic.twitter.com/pDNryr18a9