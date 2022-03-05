На маршруте эвакуации из Мариуполя продолжаются бои

Режим "тишины" не подтвержден на всем пути эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, с российскими войсками продолжаются переговоры.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "По состоянию на 10.55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои.

Реклама:

Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя".

Детали: Кириленко призвал ориентироваться только на официальную информацию.

"Азов" сообщил, что решение об эвакуации жителей Мариуполя еще не принято, потому что не введен режим "прекращения огня".

ВИДЕО ДНЯ