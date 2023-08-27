500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Воскресенье, 27 августа 2023, 17:50
На Майдане Независимости в Киеве 27 августа состоялась мирная акция в поддержку Мариупольского гарнизона.
Источник: Суспільне
Детали: Акцию провели, чтобы напомнить о защитниках Мариуполя, которые уже 500 дней находятся в российском плену.
Инициаторами акции выступили семьи военнопленных пограничников Мариуполя.
В мероприятии приняли участие около 200 человек.
Одна из участниц отметила, что ее сын находится в российском плену. По ее словам, такие акции проходят не впервые и ставят целью привлечение внимания мирового сообщества к Украине.
Предыстория:
- Защитники Мариуполя несколько месяцев, до середины мая 2022 года, держали оборону, укрываясь от российских атак в подземельях "Азовстали".
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- С тех пор определенное количество защитников "Азовстали" удалось вернуть по обмену.
- 29 июля 2022 года более 50 украинских пленных погибли от теракта россиян в колонии в Оленовке Донецкой области.
- 8 июля 2023 года в Украину из Турции вернулись военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.