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500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 17:50
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Акция в поддержку защитников Мариуполя 27 августа, фото: Суспільне

На Майдане Независимости в Киеве 27 августа состоялась мирная акция в поддержку Мариупольского гарнизона.

Источник: Суспільне

Акция в поддержку защитников Мариуполя 27 августа, фото: Суспільне
Акция в поддержку защитников Мариуполя 27 августа, фото: Суспільне

Детали: Акцию провели, чтобы напомнить о защитниках Мариуполя, которые уже 500 дней находятся в российском плену.

Инициаторами акции выступили семьи военнопленных пограничников Мариуполя.

В мероприятии приняли участие около 200 человек.

Одна из участниц отметила, что ее сын находится в российском плену. По ее словам, такие акции проходят не впервые и ставят целью привлечение внимания мирового сообщества к Украине.

Предыстория:

  • Защитники Мариуполя несколько месяцев, до середины мая 2022 года, держали оборону, укрываясь от российских атак в подземельях "Азовстали". 
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • С тех пор определенное количество защитников "Азовстали" удалось вернуть по обмену.
  • 29 июля 2022 года более 50 украинских пленных погибли от теракта россиян в колонии в Оленовке Донецкой области.
  • 8 июля 2023 года в Украину из Турции вернулись военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.

Темы: МариупольАзовакциипленные
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