500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя

На Майдане Независимости в Киеве 27 августа состоялась мирная акция в поддержку Мариупольского гарнизона.

Источник: Суспільне

Акция в поддержку защитников Мариуполя 27 августа, фото: Суспільне

Детали: Акцию провели, чтобы напомнить о защитниках Мариуполя, которые уже 500 дней находятся в российском плену.

Инициаторами акции выступили семьи военнопленных пограничников Мариуполя.

В мероприятии приняли участие около 200 человек.

Одна из участниц отметила, что ее сын находится в российском плену. По ее словам, такие акции проходят не впервые и ставят целью привлечение внимания мирового сообщества к Украине.

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