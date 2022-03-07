МИД поддержал идею создания для России трибунала, как над нацистами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает инициативу создать международный процесс над РФ по типу Нюрнбергского трибунала за действия ее армии во время агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба отметил, что российские войска совершили и продолжают совершать многочисленные военные преступления против гражданского населения и преступления против человечности, такие как неизбирательные артиллерийские обстрелы, авианалеты и ракетные удары по жилым кварталам украинских городов, обстрелы АЭС, разрушение критической инфраструктуры.

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"Учитывая беспрецедентный за более чем 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения Российской Федерации и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечности, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении. против Украины. Участие в его создании примет коалиция государств. Украина в это время проводит сбор всех доказательств, касающихся преступления агрессии против нее, и благодарна своим партнерам за готовность поддержать эту работу", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в мировой истории уже был прецедент такого инструмента международного правосудия – Нюрнбергский трибунал для привлечения к ответственности руководства нацистской Германии, основу которого заложили 9 государств еще в начале 1942 года.

О том, как может работать такой международный механизм – в статье ЕП Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины.

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"Я благодарен ведущим специалистам по международному праву, разработавшим проект Декларации и Заявления с призывом к созданию специального Трибунала для наказания руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины. Украина полностью поддерживает эту инициативу, а Министерство иностранных дел Украины уже начало работу над ее воплощением", – отметил глава МИД.

Он отметил, что этот механизм не заменяет, а дополняет существующие дела против РФ за военные преступления и преступления против человечности, расследуемые в Международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека.

Напомним, 7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.