Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Пятница, 1 сентября 2023, 09:10
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что с 31 августа прекратило работу своего консульского представительства в Смоленске.
Источник: внешнеполитическое ведомство Польши, пишет "Европейская правда"
Детали: В церемонии закрытия консульства принял участие посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевский. Польское представительство в городе работало с 10 апреля 2012 года.
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Теперь задачами, которые выполняло Смоленское агентство, в частности надзор за местом Смоленской катастрофы и польским военным кладбищем в Катыни, будет заниматься посольство Польши в Москве.
МИД Польши отметил, что решение российских властей вызывает решительный протест со стороны внешнеполитического ведомства Республики Польша.
Что предшествовало:
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- Ранее министерство иностранных дел Польши отреагировало на решение властей РФ закрыть польское консульство в городе Смоленск.
- "Как места убийства НКВД (советское карательное ведомство. - Ред.) почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году и авиакатастрофы в 2010 году, Катынь и Смоленск имеют особое, символическое значение для всех поляков. Решение, принятое российскими властями, является доказательством все более смелых попыток исказить историю и снять ответственность за преступления, совершенные российским государством и конкретными, известными поименно, гражданами этой страны", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.
- Перед этим стало известно, что Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленск.
- В РФ утверждают, что это стало ответом на "недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве".