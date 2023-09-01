Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске

РОССИЙСКИЙ И ПОЛЬСКИЙ ФЛАГИ В МЕМОРИАЛЕ "КАТЫНЬ" В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ. ФОТО: GETTY

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что с 31 августа прекратило работу своего консульского представительства в Смоленске.

Источник: внешнеполитическое ведомство Польши, пишет "Европейская правда"

Детали: В церемонии закрытия консульства принял участие посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевский. Польское представительство в городе работало с 10 апреля 2012 года.

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Теперь задачами, которые выполняло Смоленское агентство, в частности надзор за местом Смоленской катастрофы и польским военным кладбищем в Катыни, будет заниматься посольство Польши в Москве.

МИД Польши отметил, что решение российских властей вызывает решительный протест со стороны внешнеполитического ведомства Республики Польша.

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