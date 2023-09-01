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Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 09:10
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
РОССИЙСКИЙ И ПОЛЬСКИЙ ФЛАГИ В МЕМОРИАЛЕ "КАТЫНЬ" В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ. ФОТО: GETTY

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что с 31 августа прекратило работу своего консульского представительства в Смоленске.

Источник: внешнеполитическое ведомство Польши, пишет "Европейская правда"

Детали: В церемонии закрытия консульства принял участие посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевский. Польское представительство в городе работало с 10 апреля 2012 года.

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Теперь задачами, которые выполняло Смоленское агентство, в частности надзор за местом Смоленской катастрофы и польским военным кладбищем в Катыни, будет заниматься посольство Польши в Москве.

МИД Польши отметил, что решение российских властей вызывает решительный протест со стороны внешнеполитического ведомства Республики Польша.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее министерство иностранных дел Польши отреагировало на решение властей РФ закрыть польское консульство в городе Смоленск.
  • "Как места убийства НКВД (советское карательное ведомство. - Ред.) почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году и авиакатастрофы в 2010 году, Катынь и Смоленск имеют особое, символическое значение для всех поляков. Решение, принятое российскими властями, является доказательством все более смелых попыток исказить историю и снять ответственность за преступления, совершенные российским государством и конкретными, известными поименно, гражданами этой страны", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.
  • Перед этим стало известно, что Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленск.
  • В РФ утверждают, что это стало ответом на "недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве".

Темы: МИДПольшаРосcиядипломатические отношения
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