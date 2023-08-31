Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что необходимо обсуждать с африканцами опасность, которую представляет российский колониализм.

Источник: Le Monde

Детали: Издание сообщает, что на недавней встрече в Праге Кулеба предложил создать группу постсоветских стран - стран Балтии, Молдовы и Украины - для обсуждения темы российского колониализма с африканцами.

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Он отметил, что когда Франция, Великобритания или Бельгия пытаются сделать это, африканцы реагируют негативно из-за колониального прошлого этих стран.

Прямая речь Кулебы: "Мы имеем больше моральное право, чтобы рассказать им (африканцам - ред.), что такое Россия, и объяснить колониальное отношение, которое она к нам применила".

Больше деталей: Кулеба отметил, что нужно "противостоять нарративу о том, что Россия является продолжением доброго Советского Союза".

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Также министр выступает за подчеркивание вклада бывших членов СССР в борьбу за независимость африканских стран: например, именно Украина возглавляла подкомиссию ООН против апартеида.

По его словам, необходимо быть более конкретными относительно того, что "мы можем предложить Африке, и что пойдет на пользу нам всем", в частности, в вопросе поставок украинского зерна.

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