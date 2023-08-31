Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что необходимо обсуждать с африканцами опасность, которую представляет российский колониализм.
Источник: Le Monde
Детали: Издание сообщает, что на недавней встрече в Праге Кулеба предложил создать группу постсоветских стран - стран Балтии, Молдовы и Украины - для обсуждения темы российского колониализма с африканцами.
Он отметил, что когда Франция, Великобритания или Бельгия пытаются сделать это, африканцы реагируют негативно из-за колониального прошлого этих стран.
Прямая речь Кулебы: "Мы имеем больше моральное право, чтобы рассказать им (африканцам - ред.), что такое Россия, и объяснить колониальное отношение, которое она к нам применила".
Больше деталей: Кулеба отметил, что нужно "противостоять нарративу о том, что Россия является продолжением доброго Советского Союза".
Также министр выступает за подчеркивание вклада бывших членов СССР в борьбу за независимость африканских стран: например, именно Украина возглавляла подкомиссию ООН против апартеида.
По его словам, необходимо быть более конкретными относительно того, что "мы можем предложить Африке, и что пойдет на пользу нам всем", в частности, в вопросе поставок украинского зерна.
Намомним:
- В январе этого года появилась информация, что группа "Вагнер" расширяет свои проекты по добыче полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике, чтобы, в частности, финансировать войну против Украины.
- В феврале Financial Times сообщало, что Россия сейчас пытается усилить свое влияние в бедных странах Африки, чтобы фактически открыть там "второй фронт" для противопоставления Западу.
- В конце июня WSJ сообщало, что Россия пытается заверить страны Африки и Ближнего Востока, что после мятежа Кремль сможет взять под контроль силы "Вагнера", которые "работают" на этих континентах.
- Президент Нигера Мохамед Базум, которого сбросили с должности, считает, что Россия может подмять под себя целый регион Африки с помощью "Вагнера". Это заявление он делал до смерти главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.