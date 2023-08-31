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Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 31 августа 2023, 14:26
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что необходимо обсуждать с африканцами опасность, которую представляет российский колониализм.

Источник: Le Monde 

Детали: Издание сообщает, что на недавней встрече в Праге Кулеба предложил создать группу постсоветских стран - стран Балтии, Молдовы и Украины - для обсуждения темы российского колониализма с африканцами.

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Он отметил, что когда Франция, Великобритания или Бельгия пытаются сделать это, африканцы реагируют негативно из-за колониального прошлого этих стран.

Прямая речь Кулебы: "Мы имеем больше моральное право, чтобы рассказать им (африканцам - ред.), что такое Россия, и объяснить колониальное отношение, которое она к нам применила".

Больше деталей: Кулеба отметил, что нужно "противостоять нарративу о том, что Россия является продолжением доброго Советского Союза". 

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Также министр выступает за подчеркивание вклада бывших членов СССР в борьбу за независимость африканских стран: например, именно Украина возглавляла подкомиссию ООН против апартеида. 

По его словам, необходимо быть более конкретными относительно того, что "мы можем предложить Африке, и что пойдет на пользу нам всем", в частности, в вопросе поставок украинского зерна.

Намомним: 

  • В январе этого года появилась информация, что группа "Вагнер" расширяет свои проекты по добыче полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике, чтобы, в частности, финансировать войну против Украины.
  • В феврале Financial Times сообщало, что Россия сейчас пытается усилить свое влияние в бедных странах Африки, чтобы фактически открыть там "второй фронт" для противопоставления Западу.
  • В конце июня WSJ сообщало, что Россия пытается заверить страны Африки и Ближнего Востока, что после мятежа Кремль сможет взять под контроль силы "Вагнера", которые "работают" на этих континентах.
  • Президент Нигера Мохамед Базум, которого сбросили с должности, считает, что Россия может подмять под себя целый регион Африки с помощью "Вагнера". Это заявление он делал до смерти главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДАфрикаРосcия
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