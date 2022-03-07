Пленный оккупант признался, что его командование приказало расстреливать мирных украинцев

Российский военный, задержанный украинскими защитниками, рассказал об указаниях командования оккупационных войск по расстрелу гражданского населения Украины, включая детей и женщин.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Прямая речь военнопленного: "Харьковчане просили нас дать им проезд – кому-то нужно было домой, на работу.

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Замполиту это надоело, и он сказал стрелять по гражданским.

Когда они начали стрелять (по гражданским – ред.), машины начали разворачиваться, некоторые уже начали разворачиваться, прятаться. Приехали ваши военные (Вооруженные Силы Украины – ред.), начали стрелять по нашим. Пока в наших стреляли, мы спасали гражданских с лейтенантом. Лейтенант был начальником другого взвода.

(Раненых – ред.) гражданских мы спрятали за (бетонными) блоками – мать и дочь, 51 лет и 22-25 лет соответственно, их возраст.

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Лейтенант подбежал, начал с автомобиля их тащить, кричать "Давайте сюда!" Они за блоки положили их вместе с нами.

Через минут 20 подполковник (командир подразделения пленника – ред.) заметил, что мы гражданских спасаем. Он отдал приказ стрелять по нам с лейтенантом и по ним.

Лейтенанту попали в каску, а потом уже и сонную артерию достали. Затем они начали стрелять в мать этой дочери. Она погибла, как и лейтенант".

Детали: Пленный рассказал, что все эти события разворачивались 24 февраля, в первые сутки полномасштабной войны России против Украины. Их подразделением руководил подполковник-оккупант, имя которого в СБУ не назвали.

Якобы их колонна должна была окружить Харьков на объездной дороге. На одном из перекрестков их подразделение заблокировало проезд автомобилей мирных людей.

Самого пленника во время схватки российские военные ранили в ноги, а дочь получила незначительные травмы. Они сумели спрятаться за гаражом рядом, а затем сели в ее машину и скрылись.

Из-за кровотечения пленник говорит, что потерял сознание в машине и проснулся через несколько часов. Женщина остановилась возле мазина, купила ему бутылку воды и вызвала карету скорой помощи.

В пресс-службе СБУ не рассказали детали, как российский военный оказался в них.

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