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СБУ задержала нардепа при попытке пересечения границы - источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 19:59
СБУ задержала нардепа при попытке пересечения границы - источник

При попытке пересечения границы с Польшей Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко.

Источник: собеседник УП в силовых структурах

Детали: По данным источника, Шевченко доставили в Киев.

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Напомним: Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

Предыстория:

  • Избранный в парламент от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко стал одиозным благодаря симпатизации режиму Лукашенко в Беларуси.
  • Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
  • 23 мая, когда в Беларуси хитростями посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.
  • 24 мая фракция "Слуга народа" объявила о решении исключить Шевченко из своего состава.

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Темы: СБУ
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