СБУ задержала нардепа при попытке пересечения границы - источник

При попытке пересечения границы с Польшей Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко.

Источник: собеседник УП в силовых структурах

Детали: По данным источника, Шевченко доставили в Киев.

Напомним: Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

Предыстория: