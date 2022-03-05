В Ростове-на-Дону развернули штаб ЧВК "Вагнер" - Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские частные военные компании вербуют спецназовцев для боевых действий в Украине, в частности в Ростове-на-Дону развернули оперативный штаб печально известной ЧВК "Вагнер".
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18:00 5 марта
Дословно: "По имеющейся информации, с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных компаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК "Вагнер".
Детали: В Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, уничтожая мирных жителей, из-за провала запланированной наступательной кампании.
В частности, в Белой Церкви из-за авиаудара российских оккупантов было повреждено 20 жилых домов.
В Ирпене российская авиация повредила бомбардировкой железнодорожную станцию и вывела из строя поезд, предназначавшийся для эвакуации мирного населения.
На подступах к Броварам вблизи села Победа подразделения ВСУ нанесли авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов. Утраты среди русских захватчиков уточняются.
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Подразделения ВСУ также уничтожили командира 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковника Константина Зизевского.
С начала суток 5 марта украинские защитники сумели уничтожить 2 самолета российских оккупантов, взяв в плен 3 летчиков. Также сбили 5 вертолетов врага и 1 беспилотник.
Предыстория:
- Журналисты-расследователи Bellingcat имеют данные, что российские оккупанты истощили свои тыловые запасы и резервы, и впереди их ждут "логистический ужас".
- Журналисты сообщали, что в ближайшие дни российское руководство планирует перебросить в Украину около одной тысячи наемников для усиления частей, понесших потери при боях с украинскими защитниками.
- Утром 5 марта командование Сухопутных сил ВСУ сообщало, что украинская армия держит рубежи обороны и в отдельных направлениях осуществляет контрнаступление против российских оккупантов.
- Российские захватчики продолжают жестокие авиационные удары по гражданской инфраструктуре Харькова.
Издание Forbes посчитало, что количество российской техники, уничтоженной украинской армией, исчисляется в сумму около 3 миллиарда долларов.