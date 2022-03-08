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Враг уничтожил центральную больницу Изюма – городские власти

Ирина БалачукВторник, 8 марта 2022, 14:56
Враг уничтожил центральную больницу Изюма – городские власти
Фото c Facebook

Российские войска уничтожили центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области.

Источник: заместитель городского головы Владимир Мацокин в Facebook

Прямая речь Мацокина: "Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли".

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Предыстория: 

  • Ночью 3 марта авиация российских оккупантов наносила удары по гражданскому населению Изюма, в результате которых погибли не менее 8 человек, двое из которых – дети.
  • Позже российские захватчики продолжили усиленные бомбардировки Изюма из авиации и ракетами.
  • 4 марта стало известно, что часть Изюма осталась без газоснабжения в результате боевых действий российских оккупантов.

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Темы: Харьковская областьИзюмвойна
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