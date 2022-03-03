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Российские оккупанты продолжают сокрушительные обстрелы Харькова и Изюма

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 23:09
Остатки российской ракеты в Харькове 3 марта. фото: getty images

Вечером 3 марта российские оккупанты продолжили сокрушительные обстрелы Харькова и Изюма из авиации и артиллерии.

Источник: "Суспільне Харків", заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин

Прямая речь Мацокина: "В Изюме непрерывная канонада с 21.45. Сначала бомбардировки, а теперь канонада".

Детали: В соцсетях распространяют неподтвержденные данные от очевидцев, что в Изюме русские оккупанты применяют "Грады".

Около 22:45 очевидцы сообщили, что в Харькове слышны взрывы и звуки военных самолетов.

Всех людей призвали укрыться в объектах укрытия и бомбоубежищах.

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Предыстория:

  • После обеда 3 марта российские оккупанты применили артиллерию против гражданского населения в жилых районах Харькова. Власти сообщалипо меньшей мере о 3 погибших среди мирных жителей.
  • Ночью 3 марта авиация российских оккупантов наносила удары по гражданскому населению Изюма, в результате которых погибли не менее 8 человек, двое из которых – дети.
  • Во время ночных обстрелов 3 марта Харькова российские захватчики повредили Свято-Успенский собор, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата. Здание собора пережило и боевые действия в ходе Второй мировой войны и большевистскую оккупацию в ходе Освободительных войн 1917-1921 годов.
  • Российские захватчики напрочь разбомбили село в Харьковской области: есть погибшие, а десятки домов разрушены.
  • В результате обстрелов российских оккупантов по городам и селам Харьковской области погибли 34 человека, почти 300 получили ранения.

Темы: ХарьковХарьковская областьРосcиявойна
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