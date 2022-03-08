Киев готовится к обороне: где ждут штурма русских оккупантов
В столице подразделения территориальной обороны укрепляют оборонительные сооружения на северных, западных и восточных въездах в город.
Источник: глава военной администрации Киева, генерал Николай Жирнов
Прямая речь Жирнова: "Для врага столица остается объектом номер один для захвата. Наша территориальная оборона в Киеве продолжает укреплять свои позиции. Важными для обороны являются направления Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев, Пирятин-Борисполь.
Мы обустраиваем опорные пункты и устраиваем заграждения на всех линиях обороны. Каждый день наши военные получают еще больше вооружение и боевого снаряжения".
Детали: По словам генерала, основные усилия территориальной обороны направлены на подготовку к осаде и отпору врага при любых условиях.
Несмотря на мероприятия по подготовке к возможным боевым действиям в городе, в столице продолжают работать предприятия критической инфраструктуры, а также местные власти следят за обеспечением продуктовых супермаркетов, ветеринарных магазинов и аптек.
Предыстория:
- Вечером 7 марта украинская система ПВО сбила над столицей ракеты, запущенные российскими оккупантами по городу.
- В Министерстве обороны Украины предупредили, что оккупационные войска РФ готовятся к наступлению на Киев и его окружению с разных сторон.
- По мнению советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, в ближайшие дни состоится ключевое сражение в российско-украинской войне – попытка взятия оккупантами Киева.
- 4 марта мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как выглядят оборонные укрепления города.