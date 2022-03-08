Киев готовится к обороне: где ждут штурма русских оккупантов

В столице подразделения территориальной обороны укрепляют оборонительные сооружения на северных, западных и восточных въездах в город.

Источник: глава военной администрации Киева, генерал Николай Жирнов

Прямая речь Жирнова: "Для врага столица остается объектом номер один для захвата. Наша территориальная оборона в Киеве продолжает укреплять свои позиции. Важными для обороны являются направления Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев, Пирятин-Борисполь.

Мы обустраиваем опорные пункты и устраиваем заграждения на всех линиях обороны. Каждый день наши военные получают еще больше вооружение и боевого снаряжения".

Детали: По словам генерала, основные усилия территориальной обороны направлены на подготовку к осаде и отпору врага при любых условиях.

Несмотря на мероприятия по подготовке к возможным боевым действиям в городе, в столице продолжают работать предприятия критической инфраструктуры, а также местные власти следят за обеспечением продуктовых супермаркетов, ветеринарных магазинов и аптек.

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