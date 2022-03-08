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Си Цзиньпин поговорил с Макроном и Шольцем об Украине: поддерживает переговоры

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 17:09
Си Цзиньпин поговорил с Макроном и Шольцем об Украине: поддерживает переговоры

Глава Китая Си Цзиньпин вместе с Францией и Германией поддерживает любые дипломатические усилия по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление канцелярии ФРГ

Дословно: "Канцлер Шольц, президент Макрон и глава КНР Цзиньпин выразили свою полную поддержку любым переговорам по дипломатическому решению войны.

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Три главы государства и правительства высказались за предоставление гуманитарной помощи и обеспечение коридоров для эвакуации населения в местах активных боевых действий".

Детали: Макрон и Шольц в течение часа вели переговоры с Цзиньпинем через онлайн-связь.

Стороны договорились, что министры иностранных дел трех стран проведут подробные консультации, чтобы согласовать позиции для будущих переговоров.

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Предыстория:

  • 1 марта представитель МИД Китая заверил украинского министра Дмитрия Кулебу в готовности китайского правительства содействовать дипломатическому урегулированию войны.
  • Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз о применении ядерного оружия. В то же время российское руководство считает, что у России есть "друзья" в мире, несмотря на ужасы российской войны в Украине, в частности такого "друга" они видят в Китае.
  • Государственные банки Китая начали ограничивать закупку российского сырья после введения серьезных экономических санкций.
  • 25 февраля, на второй день полномасштабной войны России против Украины, Си Цзиньпин позвонил Путину и высказался за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.
  • В первые дни войны китайский МИД отказался осуждать российскую агрессию против Украины и сказал, что, несмотря на поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, в Украине "есть сложная историческая и культурная основа".

Темы: КитайМакронШольцРосcия
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