Си Цзиньпин поговорил с Макроном и Шольцем об Украине: поддерживает переговоры

Глава Китая Си Цзиньпин вместе с Францией и Германией поддерживает любые дипломатические усилия по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление канцелярии ФРГ

Дословно: "Канцлер Шольц, президент Макрон и глава КНР Цзиньпин выразили свою полную поддержку любым переговорам по дипломатическому решению войны.

Три главы государства и правительства высказались за предоставление гуманитарной помощи и обеспечение коридоров для эвакуации населения в местах активных боевых действий".

Детали: Макрон и Шольц в течение часа вели переговоры с Цзиньпинем через онлайн-связь.

Стороны договорились, что министры иностранных дел трех стран проведут подробные консультации, чтобы согласовать позиции для будущих переговоров.

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