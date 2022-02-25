Китай не решается осудить российскую агрессию против Украины

Китайское правительство отказывается называть российскую военную операцию в Украине "вторжением" и не критикует действия Кремля.

Источник: Reuters с комментарием спикера китайского министерства иностранных дело Вана Вэньбиня

Прямая речь Вэньбиня: "Мы понимаем оправданную обеспокоенность России по вопросам безопасности.

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Санкции никогда не являлись эффективным средством решения проблемы. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут поработать над тем, чтобы решить проблемы через диалог и консультации".

Детали: Китай отметил, что уважает территориальную целостность всех стран мира, но в Украине, по их мнению, есть своя "сложная и особая историческая подоплёка".

Кроме того, пресс-секретарь китайского МИД поиздевался со слов президента США Джо Байдена относительно стран, которые, умалчивая российскую агрессию против Украины, "запятнают" самих себя, словами, что это США "запятнают" себя вмешательством во внутренние дела других стран.

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