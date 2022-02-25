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Китай не решается осудить российскую агрессию против Украины

Пятница, 25 февраля 2022, 11:56

Китайское правительство отказывается называть российскую военную операцию в Украине "вторжением" и не критикует действия Кремля.

Источник: Reuters с комментарием спикера китайского министерства иностранных дело Вана Вэньбиня

Прямая речь Вэньбиня: "Мы понимаем оправданную обеспокоенность России по вопросам безопасности.

Санкции никогда не являлись эффективным средством решения проблемы. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут поработать над тем, чтобы решить проблемы через диалог и консультации".

Детали: Китай отметил, что уважает территориальную целостность всех стран мира, но в Украине, по их мнению, есть своя "сложная и особая историческая подоплёка".

Кроме того, пресс-секретарь китайского МИД поиздевался со слов президента США Джо Байдена относительно стран, которые, умалчивая российскую агрессию против Украины, "запятнают" самих себя, словами, что это США "запятнают" себя вмешательством во внутренние дела других стран.

Предыстория: 

  • Перед началом российского вторжения Китай обвинил США в преувеличении угрозы России и умышленном нагнетании тревоги.
  • Вечером 24 февраля американский президент Байден выступил с обращением к американцам, в котором заявил, что Россия вряд ли остановится в Украине и имеет гораздо большие территориальные и геополитические амбиции. Он объявил новый пакет санкций, призванных навредить российской экономике. Однако пока речь не идет об отключении России от платежной системы SWIFT.
  • Вечером 24 февраля французский президент Эмманюэль Макрон позвонил Путину и потребовал прекратить военную агрессию в Украине.

Темы: КитайРосcиявойнаСША
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