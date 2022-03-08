Зеленский в британском парламенте цитировал Черчилля, а депутаты аплодировали стоя

Президент Владимир Зеленский через видеосвязь выступил с речью перед Палатой общин Великобритании, процитировав речь премьер-министра сэра Уинстона Черчиля и строчку из пьесы "Гамлет" британского драматурга Уильяма Шекспира.

Источник: трансляция Reuters

Прямая речь Зеленского: "Мы не начинали эту войну, и мы не хотели этой войны.

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Но ведем. Потому что не хотим потерять то, что у нас есть, то, что наше – Украину. Так же, как вы не хотели потерять свой остров, когда нацисты готовились начать битву за ваше великое государство, битву за Британию.

13 дней нашей защиты. В первые сутки в 4 часа утра нас атаковали крылатые ракеты. Все проснулись – взрослые и дети, вся Украина. С этого момента мы не спим – мы все боремся за нашу страну вместе с нашей армией.

За 13 суток боевых действий более 50 детей погибли. Эти дети могли жить, но оккупанты лишили их жизни.

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Мы страна, которая спасает своих людей, несмотря на то, что мы боремся с одной из величайших армий мира.

"Быть или не быть?" – вы хорошо знаете этот шекспировский вопрос. 13 дней назад этот вопрос еще мог прозвучать об Украине. Но сейчас – уже нет. Очевидно, что быть. Очевидно, что быть свободными.

Мы не сдадимся и не проиграем! Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в лесах, полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах.

И я хочу от себя добавить: мы будем биться на терриконах, на берегах рек Кальмиус и Днепр!"

Детали: Зеленский рассказал британским законодателям подробно, как российские оккупанты обстреливали украинские города из артиллерии, ракет и авиации, убивая гражданских и причиняя значительные разрушения.

Президент также рассказал, что российские захватчики обстреляли Бабий Яр в Киеве – место трагедии Холокоста, где нацисты во время Второй мировой войны уничтожили десятки тысяч евреев, ромов и военнопленных. Кроме того, Зеленский рассказал, что граждане в местах активных боевых действий оказались в оцеплении российской армии и страдают от недостатка воды, пищи и медикаментов, без света и тепла.

Он призвал Джонсона и его правительство усиливать санкционное давление на Россию, продолжать помогать Украине предоставлением оружия и пытаться убедить союзников в НАТО касательно закрытия неба над Украиной.

Все депутаты парламента и гости в ложах почти минуту стоя аплодировали президенту Зеленскому.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл, лидер оппозиции Кир Стармер и еще несколько известных политиков надели сине-желтую ленту на грудь, а премьер-министр Борис Джонсон и члены кабинета министров одели значки с украинским и британским флагами.

Спикер Палаты общин Соединённого Королевства Линдси Хойл с сине-желтой лентой на груди в зале парламента 8 марта Фото: Getty images

Британский премьер Джонсон сказал, что со времен завершения Второй мировой войны британским парламентариям не приходилось слушать столь трогательную речь от главы европейской страны. Джонсон сказал, что в эти дни на весь мир гордо звучит фраза "Я – украинец!", потому что каждый украинец защищает свободу и демократию в наглой войне, начатой Путиным.

Лидер оппозиции Стармер отметил личное мужество и храбрость Зеленского, не покинувшего столицу и своих граждан, хотя находится в зоне досягаемости российской артиллерии, сосредоточенной вокруг Киева. Политик завершил свою речь фразой "Слава Украине!" на украинском языке.

Представители остальных партий выразили свою поддержку Украине и призвали всех отложить политические разногласия, чтобы вместе работать над давлением на Россию и помощи украинцам.

В ложе парламента сидел посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.

Впервые речь лидера государства слушали в зале Палаты общин, потому что обычно иностранные лидеры выступают в Вестминстерском зале. Зал Палаты общин был переполнен, чего не было давно с начала пандемии COVID-19 в феврале 2020 года.

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Справка: Зеленский процитировал и дополнил строчки из речи британского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля, которую он произнес 8 июня 1940 перед членами Палаты общин. Он хотел поднять боевой дух на фоне начала активных бомбардировок британских городов самолетами Люфтваффе нацистской Германии. Ее считают одной из известнейших речей политического лидера в современной истории.

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