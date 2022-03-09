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ЕС введет санкции против еще 160 россиян, в том числе олигархов и членов Совета Федерации РФ

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 12:53

Новый пакет санкций Евросоюза в связи с войной РФ против Украины предусматривает расширение санкционного списка еще 160 лицами, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек: олигархи, члены Совета Федерации РФ, банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов", - сообщила фон дер Ляйен в Twitter.

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В среду комитет постоянных представителей ЕС одобрил расширение санкций против РФ и Беларуси за вторжение в Украину.

В частности, были приняты меры, направленные на исключение трех белорусских банков из системы SWIFT. Также были утверждены санкции против морского сектора РФ.

Эти санкции будут официально приняты Советом ЕС путем письменной процедуры с целью быстрой публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

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Как сообщалось, в проекте заявления лидеров ЕС, которое должно быть одобрено на этой неделе, говорится о готовности блока применить новые санкции против России; о предоставлении Украине статуса страны-кандидата не упоминают.

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