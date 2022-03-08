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Кулеба обратился к миру в связи с гуманитарной катастрофой в Мариуполе

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 14:41

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество оказать давление на РФ, чтобы обеспечить выход гражданского населения из окруженного Мариуполя.

Заявление он разместил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что Россия фактически взяла в заложники 300 тысяч гражданских жителей города и не позволяет эвакуировать их, несмотря на договоренности с участием Международного комитета Красного Креста.

"Вчера один ребенок уже умер от дегидратации! Военные преступления – это часть избранной Россией стратегии. Призываю все страны публично требовать от России – пусть дадут людям выйти!" – написал министр иностранных дел.

С похожим призывом обратился и президент Владимир Зеленский.

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Как сообщала "Украинская правда", около полудня 8 марта в полку "Азов" заявили, что российские войска начали атаку на Мариуполь и не выпускают людей из города

По крайней мере части людей, эвакуируемых из Сум, удалось уехать.

Темы: Кулеба ДмитрийМариупольвойна
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