Кулеба обратился к миру в связи с гуманитарной катастрофой в Мариуполе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество оказать давление на РФ, чтобы обеспечить выход гражданского населения из окруженного Мариуполя.

Заявление он разместил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что Россия фактически взяла в заложники 300 тысяч гражданских жителей города и не позволяет эвакуировать их, несмотря на договоренности с участием Международного комитета Красного Креста.

"Вчера один ребенок уже умер от дегидратации! Военные преступления – это часть избранной Россией стратегии. Призываю все страны публично требовать от России – пусть дадут людям выйти!" – написал министр иностранных дел.

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO!