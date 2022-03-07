Мариуполь уже 8 суток находится в осаде российских оккупантов. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и связи.

Источник: Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в комментарии УП

Прямая речь: "Город заблокирован русско-фашистскими войсками. Мне кажется, что они используют те же методы, что и нацисты, Геббельс".

Детали: Мариуполь уже трое суток подряд ожидает на "коридор" для эвакуации мирного населения и для доставки гуманитарных грузов. Бойченко подчеркивает, что как только власти пытаются организовать эвакуацию, оккупанты используют это в своих целях.

Прямая речь: "Мы собираем людей на локациях, где готовы эвакуировать, мы готовы подъезжать транспортом на конкретные точки и в этот момент начинается обстрел. Самое страшное, что в это время начинается тактическая перегруппировка войск РФ, чтобы они могли занимать более выгодные позиции".

К примеру, вчера, когда наши герои, которые защищают город, открыли коридор, открыли фактически вход в город – россияне начали танковое вторжение в Мариуполь. Из-за этого началось сражение и эвакуацию отменили".

Детали: Из-за несоблюдения договоренностей врагом, в город также не может заехать гуманитарная колонна из Запорожья.

Прямая речь: "Нам сейчас нужно хоть чуть-чуть дать надежду людям. Получить гуманитарный груз. Чтобы вы понимали, этим вопросом лично занимается президент Украины.

Он очень переживает за громаду. Вчера он лично был вовлечен, чтобы все проехало к нам. Но к сожалению, договоренности РФ не готовы выполнять третий раз подряд".

Что было ранее: Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи.