90% украинцев считают, что НАТО должно закрыть небо над Украиной

90% украинцев считают, что украинские власти должны продолжать оказывать давление на Североатлантический альянс с требованием ввести "бесполетную зону" в небе над Украиной.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 8-9 марта

Детали: В противоположность, 7% украинцев считают, что украинским властям не следует давить НАТО касательно закрытия неба.

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Половина украинцев (50%) верят, что НАТО закроет небо над Украиной. В то же время, из них только 19% убеждены, что это произойдет в ближайшее время, а 31% считает, что это произойдет несколько позже.

43% опрошенных не верят, что Альянс примет такое решение.

Кроме того, 79% жителей Украины считают, что промедление НАТО с этим решением связано со страхом прямого военного конфликта с Россией.

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Еще 12% убеждены, что Альянс просто не хочет портить отношения с Россией.

Инфографика: группа "Рейтинг"

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