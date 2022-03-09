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90% украинцев считают, что НАТО должно закрыть небо над Украиной

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 22:44
Флаги Украины и НАТо. фото: пресс-служби МИД украины

90% украинцев считают, что украинские власти должны продолжать оказывать давление на Североатлантический альянс с требованием ввести "бесполетную зону" в небе над Украиной.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 8-9 марта

Детали: В противоположность, 7% украинцев считают, что украинским властям не следует давить НАТО касательно закрытия неба.

Половина украинцев (50%) верят, что НАТО закроет небо над Украиной. В то же время, из них только 19% убеждены, что это произойдет в ближайшее время, а 31% считает, что это произойдет несколько позже.

43% опрошенных не верят, что Альянс примет такое решение.

Кроме того, 79% жителей Украины считают, что промедление НАТО с этим решением связано со страхом прямого военного конфликта с Россией.

Еще 12% убеждены, что Альянс просто не хочет портить отношения с Россией.

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Инфографика: группа "Рейтинг"

Предыстория:

  • На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 4 марта Альянс отказался "закрывать" небо над Украиной.
  • Президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал Альянс вечером 4 марта, сказав, что вина за гибель мирного населения Украины, включая детей, лежит также и на руководстве Североатлантического альянса. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что украинцы разочарованы несостоятельностью НАТО быть сильным военным союзом, способным к защите мира от войны.
  • Путин пригрозил 5 марта, что любые попытки ввести бесполетную зону в небе над Украиной он будет воспринимать как участие этой страны в вооруженном конфликте с Россией.
  • Ранее словацкие военные деятели объяснили, что останавливает Альянс ввести бесполетную зону в небе над Украиной. В частности, нет возможности использовать военные аэродромы Украины для размещения сложной инфраструктуры.
  • Первая леди Елена Зеленская обратилась 8 марта к журналистам мировых медиа и правительств с просьбой закрыть небо над Украиной из-за гибели детей и мирных жителей в результате ракетных и авиационных ударов российских войск. 9 марта президент Владимир Зеленский в очередной раз попросил НАТО закрыть небо над Украиной после авиаудара российских оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе.

Темы: опросНАТОРосcиявойна
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